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        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:33
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        Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca "Birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma, silahla ateş etme, kasten yaralama ve 2 adet basit yaralama" suçlarından toplam 5 yıl cezası bulunan Y.Ö. yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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