Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca "Birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma, silahla ateş etme, kasten yaralama ve 2 adet basit yaralama" suçlarından toplam 5 yıl cezası bulunan Y.Ö. yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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