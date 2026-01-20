Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kapalı otoparkta bıçaklanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 20:20 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kapalı otoparkta bıçaklanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Körfez Mahallesi Berk Sokak'ta otoparkta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, karın bölgesinden bıçakla yaralandığı belirlenen F.O.Y. (31), ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


        Polis ekiplerince yapılan çalışmada şüphelinin A.K. (20) olduğu belirlendi.

        Zanlıyı gözaltına alan polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağı da ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu

        Benzer Haberler

        Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti: Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti: Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
        İzmit'te ev yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
        İzmit'te ev yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı; kaza anı kamerada
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı; kaza anı kamerada
        Apartmanın 2. katı alev alev yandı: 5 kişi dumandan etkilendi
        Apartmanın 2. katı alev alev yandı: 5 kişi dumandan etkilendi
        Uzmanı uyardı: "Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor"
        Uzmanı uyardı: "Rahim ağzı kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor"