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        İzmit Körfezi'ne demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretler sürüyor

        İzmit Körfezi'ne demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:59
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        İzmit Körfezi'ne demirleyen TCG Anadolu gemisine ziyaretler sürüyor
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        İzmit Körfezi'ne demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın girişimleriyle Kocaeli'ye gelen TCG Anadolu, yoğun ilgi görüyor.

        Türkiye'nin milli gururu TCG Anadolu'yu ziyaret edecekler için Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet binası arkasındaki otopark alanında giriş ve bekleme çadırı kuruldu. Burada Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çay, simit ve su ikram ediliyor.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde bekleyenler, daha sonra 200'er kişilik gruplar halinde 1 Mart Vapur İskelesi'ne kadar uzanan koridordan geçiyor.

        TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyenler, daha sonra açıkta demirleyen gemiye vapurlarla taşınıyor.

        Ziyarete 30 Kasım'da açılan TCG Anadolu'yu ziyaret eden Büyükakın, gemiye yoğun ilgi gösterenlere teşekkür etti.

        Büyükakın, TCG Anadolu'nun ileri teknolojisi ve güçlü donanımıyla Türkiye'nin denizlerdeki gücüne güç kattığını belirterek, şunları kaydetti:

        "TCG Anadolu Türkiye'nin milli gururu şüphesiz. Buna benzer gelişmeler, Türkiye'nin yeni yüzyılda izleyeceği yola dair aslında çok büyük göstergeler. Gerek TCG Anadolu gerekse Kızılelma olsun sayamayacağımız birçok önemli adım, apaçık bir şekilde yeni yüzyılda Türkiye'nin bambaşka ligde olduğunun göstergeleridir. Bunlarla birlikte Türkiye, önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak. Türkiye en ileri milletlerden ve devletlerden biri olacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Deniz Kuvvetlerimize ve kahraman ordumuza yürekten teşekkür ediyorum."

        Helikopter ve uçak taşıma kabiliyetine sahip ilk çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu, 6 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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