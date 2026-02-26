Canlı
        Kocaeli'de görme engelli Aybike, hayata müzikle tutunuyor

        Kocaeli'de görme engelli Aybike, hayata müzikle tutunuyor

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğuştan görme engelli 13 yaşındaki Aybike Öykü Sağlam, org ve piyano eğitimiyle hem yeteneğini geliştiriyor hem de sosyal hayata daha güçlü katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:01
        Kocaeli'de görme engelli Aybike, hayata müzikle tutunuyor

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğuştan görme engelli 13 yaşındaki Aybike Öykü Sağlam, org ve piyano eğitimiyle hem yeteneğini geliştiriyor hem de sosyal hayata daha güçlü katılıyor.


        Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu 7. sınıf öğrencisi Aybike, 8 yaşındayken kendi kendine çalmaya başladığı org ve yeni öğrenmeye başladığı piyano eğitimini sürdürüyor.

        Sağlam, okuldan sonra Kocaeli Epilepsi ve Engelliler Derneği'ne gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

        Sağlam, AA muhabirine, yeteneğini öğretmenlerinin keşfettiğini söyledi.

        Piyano çalmayı öğrendiğini belirten Sağlam, hayalinin repertuvarını zenginleştirmek olduğunu kaydetti.

        Anne Zübeyde Sağlam da Aybike'nin yeteneğini küçük yaşta fark ettiklerini ve eğitimi için kurslara gönderdiklerini anlattı.

        Sınıf öğretmeni Selenay Özcan ise Aybike'nin güçlü işitsel hafızaya sahip olduğunu vurgulayarak, Braille alfabesiyle akademik eğitimini sürdürdüğünü, müzik sayesinde özgüveninin ve sosyal becerilerinin geliştiğini ifade etti.

