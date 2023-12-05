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        Körfez Belediyesi'nin İYİ Partili 3 meclis üyesi partilerinden istifa etti

        İYİParti'nin önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçime müstakil şekilde gireceklerini açıklamasının ardından Kocaeli'nin Körfez Belediyesi'nde İYİ Partili 3 meclis üyesi, partilerinden istifa etti. Meclis üyeleri Ender Oğuz, Fevzi Canbaz ve Arif Ersoy, görevlerini bağımsız olarak sürdürecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:10
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        Körfez Belediyesi'nin İYİ Partili 3 meclis üyesi partilerinden istifa etti
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        İYİParti'nin önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçime müstakil şekilde gireceklerini açıklamasının ardından Kocaeli'nin Körfez Belediyesi'nde İYİ Partili 3 meclis üyesi, partilerinden istifa etti. Meclis üyeleri Ender Oğuz, Fevzi Canbaz ve Arif Ersoy, görevlerini bağımsız olarak sürdürecek.

        İstifa eden meclis üyeleri tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

        "Gelinen noktada İYİ Parti'nin bırakın iktidar hedeflemeyi, nitelikli bir muhalefet üretemez hale geldiği açıkça görülmektedir. Kaldı ki partinin kadroları maalesef liyakat üzerine değil, sadakat üzere kurulmuştur. Geçtiğimiz genel seçimlerde çok net olarak gördüğümüz gibi ve yine gerçekleşecek olan yerel seçimlerde de görüldüğü üzere aday belirleme sürecinin teşkilatların ve tabanın tüm söylemlerine kulak tıkayan, demokrasiden uzak kapalı kapılar ardında dönen kulisler ve pazarlıklar neticesinde olduğu aşikardır. Çok açık olarak görülmektedir ki partinin tabanında da güven ve inanç kalmamıştır. Parti yönetimi tarafından düne kadar eleştirilen ne varsa şu an kendileri tarafından yapılır hale gelmiştir. Bununla birlikte hiçbir ikbal ve menfaat düşünmeksizin İYİ Parti'ye gönül ve emek vermiş partinin evlatlarını yok sayan, ötekileştiren, kesinlikle eleştiri dahi kabul etmeyen ve kendisi gibi düşünmeyeni dışlayan bir yapıya bürünmüştür. Son evrede kesinlikle halka hizmet etme şansı kalmadığı ve amacı da gütmediğini açıkça gördüğümüz ve de anlamış olduğumuz İYİ Parti'den istifa etme zarureti tarafımızca hasıl olmuştur."

        İstifalarla birlikte Körfez Belediye Meclisi´nde İYİ Parti'nin üye sayısı 2'ye düştü.  

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