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        Tabancayla vurup öldürdü; sağlık ekiplerine 'Sibelimi yaşatın' diye seslenmiş (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:38
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        Tabancayla vurup öldürdü; sağlık ekiplerine 'Sibelimi yaşatın' diye seslenmiş (2)
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        2AYLIKKENBABASI ÖLDÜRÜLMÜŞ, AKRABASINA EVLATLIK VERİLMİŞ

        Kocaeli´nin İzmit ilçesinde arkadaşı Mikail Kurulay tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürülen Sibel Keyman´ın (25) 2 aylık bebekken babasının bir cinayete kurban gittiği, 7 yaşına kadar annesi ile birlikte Kandıra´da yaşadığı, daha sonra Karamürsel´deki bir akrabasına evlatlık verildiği ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olan Sibel Kayman´ın İzmit´te yalnız yaşadığı öğrenildi. Sibel Kayman´ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra dün Karamürsel ilçesindeki Çamçukur Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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