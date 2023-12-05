Tabancayla vurup öldürdü; sağlık ekiplerine 'Sibelimi yaşatın' diye seslenmiş (2)
2AYLIKKENBABASI ÖLDÜRÜLMÜŞ, AKRABASINA EVLATLIK VERİLMİŞ
Kocaeli´nin İzmit ilçesinde arkadaşı Mikail Kurulay tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürülen Sibel Keyman´ın (25) 2 aylık bebekken babasının bir cinayete kurban gittiği, 7 yaşına kadar annesi ile birlikte Kandıra´da yaşadığı, daha sonra Karamürsel´deki bir akrabasına evlatlık verildiği ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olan Sibel Kayman´ın İzmit´te yalnız yaşadığı öğrenildi. Sibel Kayman´ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra dün Karamürsel ilçesindeki Çamçukur Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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