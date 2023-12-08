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        Sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

        Sahte dekontla 16 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla üç ayrı şehirde gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:52 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:13
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        Sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı
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        Sahte dekontla 16 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla üç ayrı şehirde gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan, cep telefonu ve playstation gibi elektronik cihazları internette satışa sunan 16 kişinin, sahte dekontla dolandırıldıkları ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

        Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Kocaeli, İstanbul ve Iğdır'da yaşadıkları tespit edilen zanlılar Y.E.T, S.T, D.K, M.A. ve B.A, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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