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        'Sahte dekont' vurgununda 5 tutuklama

        KOCAELİmerkezli 3 ilde düzenlenen, 16 kişinin  yaklaşık 400 bin TL dolandırıldığı 'sahte dekont' operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:20
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        'Sahte dekont' vurgununda 5 tutuklama
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        KOCAELİmerkezli 3 ilde düzenlenen, 16 kişinin  yaklaşık 400 bin TL dolandırıldığı 'sahte dekont' operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        E-ticaret siteleri üzerinden ilana koydukları cep telefonu, oyun konsolu gibi ürünleri sahte banka dekontu düzenleyerek Kocaeli, Balıkesir ve İstanbul´da toplamda 16 kişiyi dolandıran çeteye Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli, İstanbul ve Iğdır illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        400 BİN TL DOLANDIRDILAR

        Dolandırıcıların sahte telefon numaraları üzerinden ilan sahipleriyle iletişime geçtikleri, ürünleri satın almak için yüz yüze buluştuklarında yanlarında nakit para olmadığını, ödemeyi banka  yoluyla yapacaklarını ilan sahiplerine söylediği, bu yöntemle ilan sahiplerinin banka hesap bilgilerine ulaşan şüphelilerin bir uygulamayla hemen sahte dekont düzenlediği iddia edildi. Bazı şüphelilerin ise sahte dekont yöntemiyle yemek yediği işletmelerden yolculuk yaptıkları taksilere kadar vatandaşları dolandırdığı öne sürüldü. Toplamda 16 kişinin dolandırıldığı olayda bu yöntemle şüphelilerin 400 bin TL kazanç sağladıkları belirtildi.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI 

        Şüphelilerle yan yana gelen mağdurların sahte dekontun gönderilmesinin ardından paranın gelmediğini görmesi üzerine şüphelilerle tekrar irtibata geçtikleri, şüphelilerin mağdurlara ödemenin EFT sebebiyle geç düşeceğini söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Gölcük Adliyesi´ne sevk edilen Y.E.T, S.T, D.K, M.A ve B.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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