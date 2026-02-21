Canlı
        Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

        Giriş: 21.02.2026 - 12:39 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:39
        Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
        Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 52 ilden 376 erkek, 317 kadın sporcu mücadele ediyor.

        Büyükler kategorisinde ilk kez 5 minder üzerinde yapılan şampiyona, yarın tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

