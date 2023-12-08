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        Sahilde erkek cesedi bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:30
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        Sahilde erkek cesedi bulundu (2)
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        CESETORTAOKULMÜDÜRÜNE AİT

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde deniz kıyısında bulunan cesedin Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl´e (44) ait olduğu ortaya çıktı. Yakınları tarafından da teşhis edilen Akgöl'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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