Sahilde erkek cesedi bulundu (2)
CESETORTAOKULMÜDÜRÜNE AİT
Kocaeli'nin Derince ilçesinde deniz kıyısında bulunan cesedin Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl´e (44) ait olduğu ortaya çıktı. Yakınları tarafından da teşhis edilen Akgöl'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
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