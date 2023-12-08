Sahilde erkek cesedi bulundu (2)

CESETORTAOKULMÜDÜRÜNE AİT

Kocaeli'nin Derince ilçesinde deniz kıyısında bulunan cesedin Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgöl´e (44) ait olduğu ortaya çıktı. Yakınları tarafından da teşhis edilen Akgöl'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.