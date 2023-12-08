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        Sahilde erkek cesedi bulundu

        KOCAELİ'ninDerince ilçesi Kumluk sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:40
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        Sahilde erkek cesedi bulundu
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        KOCAELİ'ninDerince ilçesi Kumluk sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Derince ilçesi Kumluk sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda suyun içinde hareketsiz duran kişiyi görünce ihbarda bulundu. Olay yerine deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlardaki erkeğin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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