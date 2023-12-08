Bakan Kacır: Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi´ni devreye alıyoruz(2)

`TÜRKİYEYEŞİLSANAYİ PROJESİNİ´ HAYATA GEÇİRİYORUZ´

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli programı kapsamında, Bilişim Vadisi´nde düzenlenen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Lansman Toplantısı´na katıldı. Toplantıya ayrıca, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü J. Humberto Lopez, Dünya Bankası Ülke Başekonomisti ve Program Lideri Hans Anand Beck, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, sanayiciler ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından `Türkiye Yeşil Sanayi Projesi´ başlıklı panel düzenlendi.

Bugün itibariyle Yeşil Sanayi Destek Programı´nı yürürlüğe aldıklarını belirten Bakan Kacır, "Dünya Bankası ile iş birliğinde, Yeşil Dönüşüm´deki en kapsamlı ve en büyük bütçeye sahip çalışmamızı Türkiye Yeşil Sanayi Projesini´ hayata geçiriyoruz. Yeşil Sanayi Projesi ile sanayicilerimizin, girişimcilerimizin ve KOBİ´lerimizin verimli bir şekilde yeşil dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda bugün itibarıyla Yeşil Sanayi Destek Programı´nı yürürlüğe alıyoruz. Program ile KOBİ´lerimizin kendi bünyelerinde güneş enerji sistemlerinin kurulması için 14 milyon liraya kadar destek sağlayacağız. Enerji, su ve ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine ise 4 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Projenin TÜBİTAK'a ayrılan 175 milyon dolarlık kısmıyla yeşil üretime, daha yüksek enerji ve kaynak verimliliğine yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları ve özel sektör liderliğindeki iş birliklerini destekleyeceğiz. Bu doğrultuda bugün itibarıyla 3 farklı çağrıya çıkıyoruz. Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı ile iş modellerini, tedarik ve değer zincirlerini, ürün ve hizmetlerini yeşil dönüşüme uyumlu hale getirmek isteyen KOBİ'lere mentörlük desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

`PLATFORM BAŞINA 300 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK VERECEĞİZ´

Verilecek destekleri de aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı ile sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik teknolojik çözümlerin ticarileşmesini kolaylaştıracak Ar-Ge ve yenilik projelerine 22,5 milyon liraya kadar kaynak aktaracağız. Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Ağları (SAYEM) Yeşil Dönüşüm Çağrısı ile yeşil büyümeye katkı sağlayacak yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için teknoloji platformları oluşturacağız. Platform başına 300 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Projenin Bakanlık ayağında ise teknik yardım ve kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında 25 milyon dolarlık bütçeyi yöneteceğiz. Bu doğrultuda; yeşil dönüşüm ile ilgili kuruluşlar, şirketler ve bireyler arasında farkındalığın artırılmasını, çeşitli paydaşlarla ağ kurmanın kolaylaştırılmasını ve yeşil dönüşüm çabalarının ulusal görünürlüğünün artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

`ANNELERİN HIÇKIRIKLARI ÜZERİNE BİR MEDENİYET İNŞA EDİLMEZ, EDİLEMEZ´

Bakan Kacır, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili de "Biz, çocuklarımızın geleceğini konuşurken Filistin´de, Gazze´de öldürülen çocukların bugününü göz ardı edemeyiz. Türkiye için bütün bu çabalar ülkemizin elbette daha müreffeh yarınlara erişmesi için çok kıymetlidir. En nihayetinde Türkiye´miz için asıl olan bütün bu çabalar neticesinde küresel düzeyde oynadığımız rolün dünyaya yeniden medeniyetimizin adalet ve merhamet değerlerini taşıyabilmesidir. Hiçbir ülkenin teknolojik üstünlüğü başka ülkelere, başka toplumlara zulmetme hakkını ona tanımaz. Bugün kendisini başkalarından daha güçlü görüyor olması İsrail´e hastaneleri, okulları, kiliseleri, camileri, masum insanları, çocukları, kadınları, bebekleri öldürme hakkını asla tanımaz. Zulüm ile abad olunmaz. Kucağında bebeklerinin cansız bedenlerini taşıyan annelerin hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez. Ümit ediyoruz ki bu acı, bu zulüm bir an evvel son bulur" dedi.