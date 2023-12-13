Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ovacık Mahallesi Ezgi Sokak'ta B.S. idaresindeki 41 AJS 008 plakalı otomobil, karşı yönden gelen G.A. yönetimindeki 06 DKY 796 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü G.A. ile diğer otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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