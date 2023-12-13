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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:49
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Ovacık Mahallesi Ezgi Sokak'ta B.S. idaresindeki 41 AJS 008 plakalı otomobil, karşı yönden gelen G.A. yönetimindeki 06 DKY 796 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü G.A. ile diğer otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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