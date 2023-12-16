Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Açık Kapı görevlilerine "Etkili İletişim ve Güzel Konuşma" eğitimi verildi

        Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Etkili İletişim ve Güzel Konuşma Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Açık Kapı görevlilerine "Etkili İletişim ve Güzel Konuşma" eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Etkili İletişim ve Güzel Konuşma Eğitimi" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, eğitim kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, hizmetlerin etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda daha hızlı ve amaca uygun bir şekilde yerine getirilmesi, Açık Kapı hizmetlerinin etkinliğini ve vatandaşların memnuniyetinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

        Akçakoca Toplantı Salonunda düzenlenen eğitime, Açık Kapı yetkilileri ile 12 ilçedeki Kaymakamlık Açık Kapı Şefliği personeli olmak üzere 100 kişi katıldı.

        Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, programda iletişimin önemini vurgulayarak, kamu hizmeti alanların memnuniyeti açısından, doğru iletişimin etkili bir unsur olduğunu belirtti.

        Eğitimin, personelin vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla düzenlendiğini ifade eden Aksoy, eğitim tüm katılımcılara faydalı olması temennisinde bulundu.

        Daha sonra Açık Kapı Şube Müdürü Nuran Sağlam, Açık Kapı sistemi üzerinden alınan ve sonuçlandırılan başvurular ile gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli iletişim, diksiyon ve kişisel gelişim eğitmenleri Sema Aytimur ve Alev Özbay Utku'nun gerçekleştirdiği sunumda, iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve yapılan temel hatalar, empati kurabilmek ve beden dilini doğru kullanmak, sesin etkin kullanılması ve protokol kuralları gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        "Gebze'yi Seviyorum Kentimi Geziyorum" Projesi
        "Gebze'yi Seviyorum Kentimi Geziyorum" Projesi
        TIR, seyyar köftecideki müşterilerin arasına daldı: 5 yaralı
        TIR, seyyar köftecideki müşterilerin arasına daldı: 5 yaralı
        Kocaeli'de yol kenarında köfte ekmek yiyenlerin arasına tır daldı
        Kocaeli'de yol kenarında köfte ekmek yiyenlerin arasına tır daldı
        Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrol şartıyla salıve...
        Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı adli kontrol şartıyla salıve...
        Husumetlisini tabancayla vurup, ölüp ölmediğini kontrol etmiş (2)
        Husumetlisini tabancayla vurup, ölüp ölmediğini kontrol etmiş (2)
        Akrabasını kalbinden bıçaklayıp, öldüren şüpheli adliyede (2)
        Akrabasını kalbinden bıçaklayıp, öldüren şüpheli adliyede (2)