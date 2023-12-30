Doğa manzaralı ATV turları Kartepe'de turizme hareket katıyor ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe'de düzenlenen ATV turları, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eğlenceli ve heyecan dolu aktivite imkanı sunuyor.

ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe'de düzenlenen ATV turları, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eğlenceli ve heyecan dolu aktivite imkanı sunuyor.

Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türlerinin hakim olduğu Samanlı Dağları'nda yer alan Kartepe'de gerçekleştirilen ATV turları, yabancı turistlerin en fazla tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor.

Kente gelen ziyaretçiler Kartepe'deki turlara katılarak hem bölgenin eşsiz doğasını keşfediyor hem de Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasını seyrediyor.

Kartepe'de yaklaşık 1000 ATV-UTV aracıyla gerçekleştirilen turlara yılda 150 bin dolayında ziyaretçi katılıyor. Turlara katılan macera tutkunlarının yüzde 60'ını ise yabancılar oluşturuyor.

İlçedeki ATV işletmecilerinin bir araya gelerek Güzelbahçe Mesire Alanı mevkisinde 200 dönümlük alanda oluşturdukları macera parkı sayesinde ziyaretçi sayısının 1 milyona çıkması hedefleniyor.

- "Orman içerisindeki parkur müthiş seyir keyfi sunuyor"

Kartepe Turizmi Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Şengül, AA muhabirine, Maşukiye bölgesinde dağınık halde faaliyet gösteren ATV işletmecilerinin 3 yıl önce bir araya gelerek kooperatif kurduğunu söyledi.

Hizmet kalitesini artırmak ve ziyaretçilere daha keyifli bir deneyim yaşatmak için işletmelerini Güzelbahçe Mesire Alanı mevkisinde inşa ettikleri yeni tesise taşıdıklarını belirten Şengül, 1 Kasım itibarıyla faaliyetlerine burada devam ettiklerini anlattı.

Şengül, yapımı devam eden bölümlerin tamamlanmasının ardından 2024'ün bahar aylarında resmi açılış yapacaklarını vurgulayarak, "Burada ana faaliyet konumuz ATV-UTV araçlarıyla turistleri gezdirmek. ATV-UTV tur işletmelerinin tamamı burada tek çatı altında toplandı." dedi.

Yaklaşık 1000 ATV-UTV araç kapasitesine sahip olduklarını ve bu araçları 4 bin 500 metrekarelik park alanında topladıklarını aktaran Şengül, şöyle devam etti:

"Misafirlerimizi buradan güvenli bir şekilde parkura yolluyoruz. ATV-UTV turları ciddi güvenlik tedbirleri alınarak yapılması gereken aktivitedir. Biz de bunu göz önünde bulundurarak safari araçları için bir parkur hazırladık. Hazırladığımız bu parkur 4,5 kilometreden oluşuyor. Orman içerisindeki parkur insanlara müthiş seyir keyfi sunuyor. Turlara katılanlar yapımı devam eden Kartepe teleferiğinin görüldüğü alandan geçip İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü izledikten sonra turu tamamlıyor. Bu manzaralar insanlara oldukça keyif veriyor."

- "Dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyoruz"

Şengül, Kartepe'de kış turizminin daha çok kayak üzerine olduğuna işaret ederek, "ATV turlarını o kadar keyifli hale getirdik ki dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyoruz. Günübirlik misafirler, kayak yaptıktan sonra ATV safariyi de deneyimleyerek buradan ayrılmak istiyor. Bu da hizmetimizi kışın devam ettirmemizi sağlıyor. ATV safari turlarını 12 ay boyunca sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizmete açtıkları yeni tesisin, ATV turlarının dışında bölgeye günübirlik turizm konusunda değer katacağına işaret eden Şengül, "ATV safari turlarında yıllık ortalama 150 bin civarında turist ağırlıyoruz. Bunun yüzde 60'ını yabancı turistler oluşturuyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bunu milyonlu sayılara ulaştırmak." diye konuştu.

Yeni hizmete açıkları alanda zipline, dev salıncak gibi aktivitelerin yapılabileceği macera parkının bulunduğunu dile getiren Şengül, tüm bölümler aktif hale geldiğinde günde ortalama 3 bin kişiye hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydetti.