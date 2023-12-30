Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Doğa manzaralı ATV turları Kartepe'de turizme hareket katıyor

        ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe'de düzenlenen ATV turları, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eğlenceli ve heyecan dolu aktivite imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğa manzaralı ATV turları Kartepe'de turizme hareket katıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞAHİN OKTAY - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe'de düzenlenen ATV turları, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eğlenceli ve heyecan dolu aktivite imkanı sunuyor.

        Kayın, gürgen, dişbudak, akçaağaç, kestane ve meşe türlerinin hakim olduğu Samanlı Dağları'nda yer alan Kartepe'de gerçekleştirilen ATV turları, yabancı turistlerin en fazla tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor.

        Kente gelen ziyaretçiler Kartepe'deki turlara katılarak hem bölgenin eşsiz doğasını keşfediyor hem de Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasını seyrediyor.

        Kartepe'de yaklaşık 1000 ATV-UTV aracıyla gerçekleştirilen turlara yılda 150 bin dolayında ziyaretçi katılıyor. Turlara katılan macera tutkunlarının yüzde 60'ını ise yabancılar oluşturuyor.

        İlçedeki ATV işletmecilerinin bir araya gelerek Güzelbahçe Mesire Alanı mevkisinde 200 dönümlük alanda oluşturdukları macera parkı sayesinde ziyaretçi sayısının 1 milyona çıkması hedefleniyor.

        - "Orman içerisindeki parkur müthiş seyir keyfi sunuyor"

        Kartepe Turizmi Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Şengül, AA muhabirine, Maşukiye bölgesinde dağınık halde faaliyet gösteren ATV işletmecilerinin 3 yıl önce bir araya gelerek kooperatif kurduğunu söyledi.

        Hizmet kalitesini artırmak ve ziyaretçilere daha keyifli bir deneyim yaşatmak için işletmelerini Güzelbahçe Mesire Alanı mevkisinde inşa ettikleri yeni tesise taşıdıklarını belirten Şengül, 1 Kasım itibarıyla faaliyetlerine burada devam ettiklerini anlattı.

        Şengül, yapımı devam eden bölümlerin tamamlanmasının ardından 2024'ün bahar aylarında resmi açılış yapacaklarını vurgulayarak, "Burada ana faaliyet konumuz ATV-UTV araçlarıyla turistleri gezdirmek. ATV-UTV tur işletmelerinin tamamı burada tek çatı altında toplandı." dedi.

        Yaklaşık 1000 ATV-UTV araç kapasitesine sahip olduklarını ve bu araçları 4 bin 500 metrekarelik park alanında topladıklarını aktaran Şengül, şöyle devam etti:

        "Misafirlerimizi buradan güvenli bir şekilde parkura yolluyoruz. ATV-UTV turları ciddi güvenlik tedbirleri alınarak yapılması gereken aktivitedir. Biz de bunu göz önünde bulundurarak safari araçları için bir parkur hazırladık. Hazırladığımız bu parkur 4,5 kilometreden oluşuyor. Orman içerisindeki parkur insanlara müthiş seyir keyfi sunuyor. Turlara katılanlar yapımı devam eden Kartepe teleferiğinin görüldüğü alandan geçip İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü izledikten sonra turu tamamlıyor. Bu manzaralar insanlara oldukça keyif veriyor."

        - "Dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyoruz"

        Şengül, Kartepe'de kış turizminin daha çok kayak üzerine olduğuna işaret ederek, "ATV turlarını o kadar keyifli hale getirdik ki dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyoruz. Günübirlik misafirler, kayak yaptıktan sonra ATV safariyi de deneyimleyerek buradan ayrılmak istiyor. Bu da hizmetimizi kışın devam ettirmemizi sağlıyor. ATV safari turlarını 12 ay boyunca sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hizmete açtıkları yeni tesisin, ATV turlarının dışında bölgeye günübirlik turizm konusunda değer katacağına işaret eden Şengül, "ATV safari turlarında yıllık ortalama 150 bin civarında turist ağırlıyoruz. Bunun yüzde 60'ını yabancı turistler oluşturuyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bunu milyonlu sayılara ulaştırmak." diye konuştu.

        Yeni hizmete açıkları alanda zipline, dev salıncak gibi aktivitelerin yapılabileceği macera parkının bulunduğunu dile getiren Şengül, tüm bölümler aktif hale geldiğinde günde ortalama 3 bin kişiye hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        MİT, Suriye'de PKK'nın sözde mali sorumlusunu vurdu!
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Sosyal medyada ağlayıp yardım istemişti! Sıcak gelişme!
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Yeni gündelikçi primleri belli oldu
        Trump hakkında yeni karar
        Trump hakkında yeni karar
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        İkram ilaç uyarısı!
        İkram ilaç uyarısı!
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Piyasa değeri 1 milyon TL olan kaçak içki ele geçirildi
        Piyasa değeri 1 milyon TL olan kaçak içki ele geçirildi
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan yeni yıl mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan yeni yıl mesajı
        Kocaeli'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 1023 şişe sahte içki yakalandı
        Kocaeli'de 1023 şişe sahte içki yakalandı
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Çok kuvvetli şekilde Cumhur İttifakı'...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Çok kuvvetli şekilde Cumhur İttifakı'...
        Zehirlenen 1 kişinin öldüğü, 148'inin tedavi gördüğü Yuva köyü davasında sa...
        Zehirlenen 1 kişinin öldüğü, 148'inin tedavi gördüğü Yuva köyü davasında sa...