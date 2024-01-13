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        Kocaeli'de Süper Amatör Lig Spor Kulüpleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Kocaeli Süper Amatör Lig Spor Kulüpleri Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:27 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:27
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        Kocaeli'de Süper Amatör Lig Spor Kulüpleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Kocaeli Süper Amatör Lig Spor Kulüpleri Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Yavuz, Kocaeli'de 205'i futbol kulübü olmak üzere toplam 599 spor kulübünde 244 bin 947 lisanslı sporcunun kayıtlı olduğunu kaydetti.

        Yavuz, Süper Amatör Ligi A grubunda 13 ve B grubunda 13 olmak üzere toplam 26 takımın mücadele ettiğini aktardı.

        Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında gerek saha içinde gerekse saha dışında meydana gelecek olaylara artık müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Yavuz, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun" ilgili maddeleri gereğince işlem tesis edileceğini vurguladı.

        Yavuz, sporun önemine işaret ederek, "İster amatör ister hobi düzeyinde gerçekleştirilsin sporu teşvik ediyoruz. Özellikle son yıllarda sentetik uyuşturucuların ülkemize doğru yönlendiğini düşünürsek bu anlamda gençlerimizin iyi hobiler, iyi davranışlar edinmesi bakımından da sporu desteklemeye devam edeceğiz. Bu noktada gençlerimizin ellerinden sımsıkı tutalım ve onları kucaklayalım." ifadelerini kullandı.

        İş birliği ve koordinasyonu artırmak üzere yapılan toplantıda alınan tedbirlere değinen Vali Yavuz, şöyle devam etti:

        "6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında il ve ilçe spor güvenlik kurulları başta olmak üzere birçok güvenlik tedbiri uyguluyoruz. Huzurun olduğu yerde bereket vardır, mutluluğun kaynağı aslında huzurdur. Huzurla evinize gidiyorsanız, huzurla sofranıza oturuyorsanız, huzurla çalışıyorsanız, huzurla sokaklarda geziyorsanız o zaman mutluluğu sağlamış oluruz. O yüzden Valilik olarak Kocaeli, huzurun şehri olsun istiyoruz. Dolayısıyla sokakta huzur, futbol sahasında huzur, spor salonlarında huzur, evimizde huzur olsun istiyoruz."

        Yavuz, spor müsabakalarının centilmenlik içerisinde geçmesi, saha içi ve saha dışı olaylarının önlenmesi hedefiyle bu toplantıların düzenlendiğini anlatarak, "Evlatlarımızı doğru yönlendirmek, gençlerimize iyi ve ahlak sahibi insanlar olarak mücadele etmeyi öğretmek, hak etmediği bir şeye elini uzatmayacak bir olgunluğa da eriştirmek sizlerin ve bizlerin görevlerinden biridir. Yoksa sadece kazanmak üzerine kurulan bir oyun ahlak ve etikten yoksun hale gelir. Bizler ahlak ve sporun centilmenliği içerisinde tabii ki kazanmayı arzu ederek ama kurallara uyarak, etik kuralları göz ardı etmeden bu çalışmayı yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmanın ardından toplantıda, futbol kulübü temsilcilerinin sorun ve talepleri dinlenildi, çözümlerin üretilmesi noktasında istişarelerde bulunuldu.

        Toplantıya, vali yardımcıları Mustafa Ayhan ve Ali Ada, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, kulüp başkanları, üyeleri ve antrenörler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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