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Haberler Gündem 3. Sayfa Komşu kavgasında damacana fırlatan kadını öldürdü
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18 yaşındaki genç "gürültü" kavgasında dehşet saçtı: Damacana fırlatan kadını başından vurdu

İzmir'de komşuların "gürültü" kavgası cinayetle sonlandı. 18 yaşındaki genç, kavgada kendisine damacana fırlatan komşusu Hanife Doymuş'u evinin kapısında başından vurdu

Komşu kavgasında damacana fırlatan kadını öldürdü
AA

İzmir'de, komşusuyla kavga eden kadın, evinin kapısında başından vurularak yaşamını yitirdi.

Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan Hanife Doymuş (56) ile 18 yaşındaki komşusu D.Y arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Evin önünde yaşanan arbede sırasında Doymuş'un bir damacanayı üzerine fırlatarak kapıyı kapatması üzerine D.Y. (18), yanındaki tabancayla ateş etti.

Kurşunun kapıyı delerek başına isabet etmesi sonucu Doymuş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüpheli D.Y.'yi gözaltına aldı.

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