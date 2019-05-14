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Komşularının tavuklarına saldırdı diye köpeğini çekicinin arkasında sürükledi

DHA

Adana'da komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeğini çekicinin arkasına zincirle bağlayarak sürükleyen şoför vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşların kurtardığı köpeğin kanlar içindeki haliyle yine de sahibinin peşini bırakmaması kahretti

Görüntüleri izleyenler kahroldu

Adana'da özel bir şirkete ait çekicinin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen köpek vatandaşların tepkisine neden oldu.
Otomobille çekicinin önünü kesen vatandaşlar şoförle tartışmaya başladı. Vatandaşlar tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan olayda, köpeğin kanlar içerisinde olduğu görüldü.

 

TAVUKLARA ZARAR VERDİ DİYE... 

 

İsmi açıklanmayan şoför, köpeğin kendisine ait olduğunu, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle böyle bir ceza vermek istediğini söyleyerek kendisini savundu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar köpeği kurtardıktan sonra bile kanlar içindeki hayvanın sahibinin peşinde dolanması yürek yaktı. 

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