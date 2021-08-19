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Kontrolden çıkan otomobil, reklam panolarını devirip araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce reklam panolarını devirdi sonra da park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Gökhan A. hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil, reklam panolarını devirip araçlara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kadıköy'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Kaza, saat 03.45 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır köprü altında Ankara istikametinde meydana geldi.

D-100 Karayolu'ndan Ankara istikametine doğru giden Gökhan A'nın kullandığı 34 ZH 4311 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine metrobüs durağı girişindeki reklam panolarına çarptı. Tabelaları deviren otomobil ardından otoparktaki 2 otomobile daha çarptı. Kazada Gökhan A. ve yanındaki arkadaşı Berkant Özer yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Gökhan A. ve arkadaşı Berkant Özer, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre sürücü Gökhan A, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Berkant Özer'in durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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