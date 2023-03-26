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Türkiye’de gelişen oto yollar, yeni ulaşım yolları ile birlikte iller arası yapılan seyahatler daha konforlu ve kısa sürede gerçekleştmektedir. Bu yüzden Konya ve Antalya arasında da yolculuk yapmak isteyenler, en rahat, uygun ve hızlı ulaşım seçeneklerini yola çıkmadan önce değerlendirmek istemektedir. Peki, Antalya ve Konya arasında yolculuk yapılmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Konya Antalya Arası Kaç Km?

Konya’dan Antalya’ya ya da Antalya’dan Konya’ya seyahat etmek isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdıkları ilk konu bu iki il arasındaki karayolu mesafesidir. Karayolu mesafesinin uzunluğuna göre kişiler yola çıkmadan önce planlama yapabilir. Konya ve Antalya arasında yapılan ulaşımlarda karaylu mesafesi kullanılan güzergahlara göre değişkenlik göstermektedir. Eğer bu yolculuk Mesin- Antalya D400 güzergahı üzerinden yapılırsa buradaki km mesafesi 302,9 km larak hesaplanır.

D300 üzerinden yolculuk yapılacak ise mesafe 364 km’ye çıkacaktır. Kişilerin kullanabileceği bir diğer güzergah olan Antalya – Konya güzergahı için otobüs yolculuğunda karayolu mesafesi ise 323 km olarak ölçülmüştür. Bu km mesafesi havayolunda ise 192 km olarak karşımıza çıkmaktadır.

Antalya Konya Arası Kaç Saat?

Antalya ve Konya arasında yolculuk yapmak isteyen kişilerin merak ettiği bir diğer konu da yolculuğun ne kadar sürdüğüdür. Bu soru ile ilgili farklı cevaplar verilir. Çünkü seçilen ulaşım aracı ylculuğun süresi üzerinde doğrudan etkilidir.

Antalya Konya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Antalya ve Konya arasında kişiler kendi özel araçları ile seyahat etmek isteyebilir. Özel aracın tercih edilmesinin nedeni kişilerin daha rahat ve istedikleri gibi planlayabildikleri, kimseye bağlı olmadıkları bir yolculuk yapabilme imkanından kaynaklanır. Bu yüzden Antalya ve Konya arasında kendi araçları ile seyahat etmek isteyenler yolculuğun süresini merak eder. Eğer kişiler bu yolculuğu Mesin- Antalya D400 güzergahı üzerinden yapmayı tercih ederse yaklaşık 4 saat gibi bir süreyi yolda geçirebilir. D300 üzerinden yapılırsa yolculuk süresi 5 saati bulabilir.

Antalya Konya Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Antalya ve Konya arasındai ulaşım seçeneklerinden biri de otobüs yolculuğudur. Otobüs yolculuğunda da Antalya ve Konya arasındaki karayolu mesafesi 323 km olarak bilinir. Bu mesafe standart otobüs molaları ile yaklaşık 5,5 – 6 saat arasında tamamlanabilir.

Antalya Konya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Antalya ve Konya arasında yapılabilecek son ulaşım seçeneği ise uçaktır. Uçak yolculuğu karayolu ulaşımına göre daha kısa sürede gerçekleştiği için kişiler bu ulaşım seçeneğini de değerlendirebilir. Antalya ve Konya arasındaki havayolu mesafesi 192 km’dir. Bu mesafe aktarmasız uçuşlarda 1 saatte tamamlanır. Ancak sefer saysından dolayı aktarmalı uçuşlar da tercih edilebilir. Konya Antalya arasında yapılan aktarmalı uçak yolculuğunda ise süre 3 saati aşabilir. Bu yüzden aktarmasız uçak bulamayan kişiler 3 saat aktarmalı uçakla yolculuk etmek yerine bu iki şehir arasında özel araçlarıyla ya da otobüsle yolculuk edebilir.