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Haberler Gündem Trafik İzmir Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İzmir Antalya Arası Kaç Saat?
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İzmir Antalya arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla İzmir Antalya arası kaç saat?

Türkiye’de tatil denince akla ilk gelen şehirler arasında İzmir ve Antalya yer alıyor. Bu iki şehir her yl hem yurt dışından hem de yurt için yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tatil ve gezi amaçlı olmasının yanı sıra iş ve özel nedenlerle de seyahat yapılan İzmir ve Antalya’daki ulaşım hakkında ise kişilerin merak ettiği pek çok konu bulunuyor. İşte, İzmir Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İzmir Antalya Arası Kaç Saat? soruları hakkında merak edilen her şey.

İzmir Antalya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İzmir Antalya Arası Kaç Saat?
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Denizi, güneşi, kumu, tarihi antik kentleri ve lezzetleri ile tatilcilerin en sevdiği rotaları barından İzmir ve Antalya arasında seyehat etmek isteyen kişilerin merak ettiği soruların cevaplarını yazımızda bir araya getirdik. İzmir ve Antalya arasında konforlu ve hızlı ulaşım seçenekleri ve dikkat edilmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.

İzmir Antalya Arası Kaç Km?

İzmir ve Antalya arasında seyahta etmek isteyen kişiler, bu iki şehir arasındaki km mesafesini yola çıkmadan önce öğrenmek isterler. İzmir’den Antalya’ya gitmek isteye bir kişinin kat etmesi gerekn km mesafesi 460 km olarak saptanmıştır. Ancak bu iki şehir arasında yolculuk yapıldığı sırada güzergah üzerinde de farklı tarihi güzellikler, doğa ve deniz manzaraları ile karşılaşmak mümkündür. Bu yüzden kişiler İzmir ve Antalya arasında karayolu ulaşımını tercih eder.

İzmir Antalya Arası Kaç Saat?

İzmir ve Antalya arasında yapılan yolculuklarda merak konusu olan bir diğer konu da yolculuk süresinin ne kadar olduğudur. İzmir ve Antalya arasındaki ulaşım süresi kullanılan araca göre değişkenlik göstermektedir. Eğer yol boyunca rotanın doğal güzelliklerine de eşlik ederek seyahat etmek isterseniz karayolu ulaşımı idealdir. Hızlı bir ulaşım yapmak isteyenler is uçak yolculuğunu kullanabilir.

Antalya İzmir Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Türkiye’nin en güzel tatil rotasına sahip olan İzmir ve Antalya arasında yapılan yolculuklarda da benzersiz deneyimler yaşayabilirsiniz. Eğer gezi amaçlı bir seyahat planlıyorsanız özel aracınızl seyahat etmek bu yolculuğu daha da keyifli bir hale getirebilir. İzmir ve Antalya arasındaki özel araçla yapılan yolculuk ise 6 ila 7 saat arasında değişkenlik gösterebilir. Burada aracı kullanan kişinin tek olması, verilen molaların fazlalığı ya da yol sırasınaki deneyimler ise yolculuk süresinin artmasında etkili olabilir.

Antalya İzmir Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Antalya ve İzmir arasında özel araçları olmayan kişiler için bir diğer karayolu seçeneği de otbüstür. Otobüs yolculukları günümüzde oldukça konforludur ve diğer ulaşım seçeneklerine göre daha uygun fiyatlar ile gerçekleştirilebilir. Eğer İzmir’den Antalya’ya otbüs ile gitmek isteerseniz burada yolculuk süresinin 7 saate ulaşabileceğini unutmamanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra mola ve durak sürelerinin artması yolculuk süresini de uzatabilir.

Antalya İzmir Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Seyahat ederken bu sürenin daha kısa sürede tamamlanmasını ve seyahatinin çoğunun yolda geçmesini istemeyen kişiler için en ideal ulaşım seçeneği uçak yolculuğudur. İzmir ve Antalya çok fazla turist alan bir şehir olduğu için ikisinde de uçak yolculuğu seçeneği vardır ve sık seferler gerçekleştirilir. İzmir Havalimanı’nın şehre 1 saat gibi bir uzaklıkta olması şehrin merkezine varma süresini uzatsa da yine de özel araç ve otobüs yolculuğuna göre daha kısa sürede tamamlanır. İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Antalya Havalimanı arasında yapılan uçak yolculuğu ne kadar sürede tamamlanır sorusunun cevabı ise 30 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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