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Konya'nın Yunak ilçesi, Bayatkolu Dağı eteklerinde akşam saatlerinde gezintiye çıkan vatandaşlar, topraktaki tümseği fark etti. Vatandaşlar, yaptıkları incelemede toprağa gömü poşet içerisinde ceset olduğunu gördü. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 2- 3 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin edilen küçük çocuğun cansız bedeni, ekiplerin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından otopsi için Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.