Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

        Konyaspor, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konyaspor, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Transfer çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, bugün Ganalı Emmanuel Boateng'i renklerine bağladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen törende 2.5 yıllığına sözleşme imzalayan Emmanuel Boateng, en son İsveç ekibi Elfsborg formasını giydi. 

        Daha önce sırasıyla Hapoel Tel Aviv, Aduana Stars, WAFA SC, Feyenoord Fetteh ve Feyenoord Ghana takımlarında oynayan Emmanuel Boateng, 26 numaralı yeşil-beyazlı forma giyecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Konya'da kızını bıçakladığı iddia edilen baba tahliye edildi
        Konya'da kızını bıçakladığı iddia edilen baba tahliye edildi
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
        Konya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Konya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Konya'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı
        Konya'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı