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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 23:02 Güncelleme: 15.01.2024 - 23:11
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        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir araçta tabanca saklanacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bu kapsamda, ekipler, Üzümlü Mahallesi Sazlı mevkisinde yerleşim merkezine hareket halindeki 2 aracı durdurdu.

        Yapılan aramada, M.A.Y’nin kullandığı aracın bagajında hava kompresörünün içinde 697 tabanca alt gövdesi, 230 tabanca üst sürgüsü ele geçirildi. Diğer araçta yapılan aramada da 15 tabanca mermisi bulundu.

        Araçlarda bulunan şüphelilerden İ.Ö’nün bağ evinde yapılan aramada ise 2 tabanca, 6 tüfek, farklı yerlerde kutu ve çuvallar içerisinde tabanca yapımında kullanılan 218 namlu, 56 muhtelif şarjör, 127 tabanca alt gövdesi, 84 sürgü, 7 fişek, 4 bin 477 yay, 4 bin 860 pim, 3 bin 862 muhtelif silah parçası, 1300 gez, 364 icra yay mili, 297 şarjör mandalı, 2 bin arpacık, 30 şarjör tutucu, 320 kovan çıkarıcı, 170 sürgü tutucu, 164 tetik manivelası, 31 rampa ve 464 tabanca iğnesi ele geçirildi.

        Polis ekipleri, araçlarda ve evlerde bulunan şüpheliler T.C, M.C, İ.Ö. U.Ş. ve M.A.Y'yi gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.C, M.C, İ.Ö. ve U.Ş. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, M.A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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