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        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 20:18 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:18
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        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta, Rıza Renkliışık ile damadı Gürkan G. arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Renkliışık ile olaya karışan İbrahim G. silahla ağır yaralandı.

        Renkliışık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Ağır yaralı İbrahim G. de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri damat Gürkan G. ile olaya karıştığı değerlendirilen diğer şüpheli Sadık A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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