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        Konya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Konya'da, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:18
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        Konya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Konya'da, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir grubu takibe aldı.

        Polis, Konya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli ile Suriye uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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