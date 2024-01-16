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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ DETAY! Tartıştığı Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğan cani 22 yıl önce eşini öldürmüş!

        Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğmuştu! İlk vahşet değilmiş!

        Giresun'da, türkü evinde tartıştığı işletme sahibi 52 yaşındaki Şengül Yeşilkaya'yı kablo ile boğarak öldüren 57 yaşındaki İsmail Yılmaz tutuklandı. Sorgusunda, bir süre gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Yeşilkaya ile aralarında borç ve kıskançlık nedeniyle kavgalar olduğunu söylediği belirtilen Yılmaz'ın, 22 yıl önce de eşini öldürmekten hapis yattığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:04 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:27
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        Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğmuştu! İlk vahşet değilmiş!
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        Giresun'da olay, önceki gün Kapu Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir türkü evinde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Yılmaz (57) ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya (52) arasında tartışma çıktı.

        KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KABLO İLE ÖLDÜRDÜĞÜ BELİRLENDİ

        İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cenazesi, otopsisi sonrası memleketi Karabük'te toprağa verildi.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Olay sonrası kaçan ve polis ekiplerince yakalanan İsmail Yılmaz, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        "BORÇ VE KISKANÇLIK KAVGALARI" DEDİ

        Yılmaz'ın sorgusunda; türkü evinde kendisinin de payı olması nedeniyle maddi konularda tartıştığı Şengül Yeşilkaya ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığını öne sürerek, borç ve kıskançlık kaynaklı sıkça kavga ettiklerini söylediği belirtildi.

        ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN 21 YIL HAPİS YATMIŞ

        22 yıl önce eşini öldürdüğü öğrenilen Yılmaz'ın, bu suçtan 21 yıl hapis yatıp, bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

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