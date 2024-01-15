Konya'da eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi olan eşini silahla öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Hüseyin A'nın olaya ilişkin ikrar içeren ifadesine yer verildi.

İddianamede, sanık Hüseyin A. hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sanık 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2023'te, Hüseyin A, 8 yıllık eşi olan 3 çocuğunun annesi Zeliha A'yı otomobilde bıçaklayıp silahla öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim olmuştu.

Hüseyin A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 1,5, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklar da devlet korumasına alınmıştı.

Çocukların, maktul Zeliha A'nın ailesine teslim edildiği ve psikolojik destek verildiği öğrenildi.

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