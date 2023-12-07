Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı

        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ve taşra ilçelerde, 88 ekip ve 251 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, "kasten adam öldürme, yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık" gibi farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama emri bulunan 93 kişi yakalandı.

        Şüphelilerden 60'ı cezaevine gönderildi, 33'ünün işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı

        Benzer Haberler

        İnmede erken müdahale hayat kurtarıyor
        İnmede erken müdahale hayat kurtarıyor
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        TBB Başkanı Erinç Sağkan, Konya'da konuştu:
        TBB Başkanı Erinç Sağkan, Konya'da konuştu:
        Konya'da arıtma havuzuna düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
        Konya'da arıtma havuzuna düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
        Elektrik direğinden arıtma havuzuna düşen stajyer öğrenci öldü
        Elektrik direğinden arıtma havuzuna düşen stajyer öğrenci öldü
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası