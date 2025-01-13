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        Haberler Bilgi Ekonomi KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025 SON DAKİKA: Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? FSM, 15 Temmuz, Osmangazi ve Yavuz Sultan S​elim Köprü geçiş ücretleri

        Köprü ve otoyol ücretleri 2025: FSM, 15 Temmuz, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Böylece köprü ve otoyol ücretleri 2025 yılı için belli oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar, ''FSM, 15 Temmuz, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprü ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü güncel ücret tarifesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi? İşte KGM ile 2025 köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 08:32 Güncelleme: 13.01.2025 - 08:34
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        Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL sorusu gündemdeki yerini aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, otoyol ve köprü geçiş ücretleri artırıldı. Şimdi ise milyonlarca vatandaş, ''FSM, 15 Temmuz, Osmangazi, Yavuz Sultan S​elim Köprü ücretleri ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç zam geldi?'' sorularına yanıt arıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü güncel ücret tarifesi sorgulanıyor. İşte KGM ile güncel köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi 2025...

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        2025 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) tarafından yapılan açıklama ile köprü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu. KGM’nin internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

        ‘’Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.’’

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        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 42 zamlanmış oldu.

        Osmangazi Köprüsü’nde artış yüzde 42.3'ü buldu.

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yüzde 42 zamlanırken Çanakkale Köprüsü'nde zam oranı yüzde 35'te tutuldu.

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        15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti, otomobiller için 33 TL’den, 47 TL’ye çıktı.

        Minibüsler için 60 lira, motosiklet ücreti ise 20 lira oldu.

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        1 AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 47,00 TL

        2 AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 60,00 TL

        3 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 134,00 TL

        4 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 265,00 TL

        5 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 351,00 TL

        6 MOTOSİKLETLER 20,00 TL

        Ücretlere KDV dahildir.

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        OSMANGAZİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

        Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL'den 795 TL'ye yükseldi.

        Araç sınıfına göre ücret tarifesi:

        1 795,00 TL

        2 1.270,00 TL

        3 1.510,00 TL

        4 2.005,00 TL

        5 2.530,00 TL

        6 555,00 TL

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        YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 70 TL'den 80 TL'ye yükseldi.

        Araç sınıfına göre ücret tarifesi:

        1 80,00 TL

        2 110,00 TL

        3 200,00 TL

        4 510,00 TL

        5 630,00 TL

        6 55,00 TL

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        1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

        Araç sınıfına göre ücret tarifesi:

        1 795,00 TL

        2 990,00 TL

        3 1.780,00 TL

        4 1.975,00 TL

        5 3.755,00 TL

        6 200,00 TL

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