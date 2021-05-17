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HaberlerGündem3. SayfaKOVİD PAVYON| Son dakika: Bu kadarına pes! 45 kişiye 283 bin TL para cezası
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Korona pavyona 4. baskın! Bu kadarına pes!

Konya'da polisin alkollü bir eğlence mekanına yaptığı baskında 45 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlalden 283 bin 500 lira para cezası uygulandı. İş yerinin daha önce de 3 kez mühürlendiği ortaya çıktı. İş yeri sorumlusu Ethem C. hakkında, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı

KOVİD PAVYON| Son dakika: Bu kadarına pes! 45 kişiye 283 bin TL para cezası
Korona pavyona 4. baskın! Bu kadarına pes!
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DHA

Konya'da, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaparken alkollü bir eğlence mekanının açık olduğunu fark edip iş yerine operasyon düzenledi.

45 KİŞİYE 283 BİN 500 TL CEZA

DHA'da yer alan habere göre daha önce 3 kez mühürlendiği belirlenen iş yerinde bulunan 45 kişiye, `sokağa çıkma kısıtlaması´ ve `sosyal mesafeyi ihlal' suçlarından 283 bin 500 lira para cezası uygulandı.

SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İş yeri sorumlusu Ethem C. hakkında, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.

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