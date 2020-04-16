Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını ile sadece eğitim ve çalışma yöntemleri, sosyal ilişkiler ile tüketim tercihleri değil, beslenme alışkanlıkları da değişti. Peki Türkiye’de virüs ile mücadele kapsamında evde kalanların beslenme algılarında nasıl farklılıklar yaşanmaya başlandı?

Mobil uygulama tabanlı tüketici davranışları analiz kuruluşu Twentify, koronavirüs salgını kapsamında yaptığı “Korona Günlükleri” araştırmasında bu kez Covid-19'la birlikte değişen beslenme algısını analiz etti.

9-10 Nisan tarihlerinde Türkiye’yi temsil edecek şekilde örnekleme tekniğiyle yapılan ve 1000 katılımcının yer aldığı ankete dayanan raporun sonuçlarına göre tüketiciler, özellikle sağlıklı olma endişesi ile birlikte daha sağlıklı beslenmeye yöneldi.

Araştırmada, tüm vaktini evde geçirenlerin beslenme alışkanlıklarının daha fazla etkilendiği belirlendi.

Korona salgınıyla birlikte “Sağlıklı besleniyorum” diyenlerin oranı yüzde 29 olurken, “Beslenme düzenimde değişiklik olmadı” diyenlerin oranı yüzde 20, “Daha fazla yemek yiyorum” diyenlerin oranı yüzde 16, “Daha fazla ev yemeği tüketmeye başladım” diyenlerin oranı ise yüzde 15 oldu.

Sağlıklı beslenme için tüketilen ürünlerde aranan ilk özellik "bağışıklık"

Evde kalınan bu süreçte katılımcıların yüzde 8’i “Düzensiz besleniyorum”, yüzde 5’i “Daha fazla atıştırmalık tüketiyorum”, yine yüzde 5’i “Sağlıksız besleniyorum” cevabını verdi.

Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin sağlık amaçlı tükettiği beslenme ürünlerinde en çok dikkat ettiği şey bağışıklığa fayda sağlaması. Bunu kilo koruma/kilo vermek ve kalp-damar sağlığı takip ediyor.

Evde kalmamız ve sağlığımıza dikkat, beslenme alışkanlıklarımızı da etkiliyor

Araştırmaya göre salgın sürecinde hem evde kalıyor olmak hem de sağlığa gösterilen ekstra özen, beslenme alışkanlıklarına da yansıdı. Bu dönemde Türkiye meyve, çay/kahve, sebze yemekleri ve yumurtayı daha çok tüketir hale geldi. Buna karşılık koronavirüs salgını ile birlikte özellikle alkollü içecekler, diyet yiyecekler ve dondurulmuş gıdalar çok daha az tüketiliyor.

Ankette yer alan “Türkiye'de koronavirüs salgını başladığından bu yana hangi yiyecek/içecekleri eskiye oranla daha fazla tüketiyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplara göre Türkiye’de meyve tüketimi yüzde 46, çay/kahve tüketimi yüzde 41, sebze yemekleri tüketimi yüzde 40 artmış. Bu ilk 3 ürün grubunu yüzde 37 ile yumurta, yüzde 35 ile süt ve süt ürünleri, yüzde 33 ile salata ve yüzde 32 ile hububat izlemiş.

Salgınla birlikte tüketimi en fazla düşenlere gelince tablo şu şekilde: Alkollü içecekler yüzde 59, diyet yiyecekler yüzde 40, dondurulmuş gıdalar yüzde 32, gazlı alkolsüz içecekler yüzde 28 ve balık tüketimi yüzde 21 azalmış.

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