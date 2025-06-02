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        Haberler Bilgi Gündem KOSGEB'ten 2 milyon TL'ye kadar destek! KOSGEB 2. dönem başvuru tarihi, destek verilen sektörler, geri ödeme planı

        KOSGEB'ten 2 milyon TL'ye kadar destek: KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı!

        KOSGEB'in 2025 yılı 2. dönem İş Geliştirme Desteği başvuruları başladı. Girişimcilerin yakından takip ettiği programda 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanırken, geri ödemeler 36 aylık program sonrasında başlıyor ve girişimcilerden herhangi bir faiz veya komisyon alınmıyor. Ek olarak, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. İşte, KOSGEB 2025 2. döne başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 17:32 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:32
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        KOSGEB 2. dönem başvuruları başladı. Bu kez üst sınırın 2 milyon TL olarak belirlendiği programda imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama gibi belirlenen sektörlerde kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yüzde 80 destek oranı ile finansman sağlanacak. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. İşte, KOSGEB 2. dönem başvuruları ve merak edilen detaylar...

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        KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ 2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

        Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. 2025 yılının 2. dönem başvuruları ise 2-30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.

        Programa başvuruların başladığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilerimize KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz." dedi.

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        KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ NE KADAR, GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

        İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 2 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

        Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

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        HANGİ SEKTÖRLERE DESTEK VERİLİYOR?

        İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

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        HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?

        Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

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        DESTEKLENECEK İŞLETMELER NASIL BELİRLENİYOR?

        Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir. Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir. İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir. Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.

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