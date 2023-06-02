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        Haberler Yaşam Köye inen ayı yavruları görüntülendi

        Köye inen ayı yavruları görüntülendi

        Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Suyurdu köyüne inan ayı yavruları görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:36 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:37
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        Aç kalan yavrular köye indi
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        Suyurdu köyünün farklı noktalarında bir süredir gezinen 3 yavru ayı, muhtar İbrahim Söylemez tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Görüntülerde ağaca çıkan ayının muhtar Söylemez tarafından beslenmesi, yavru ayıların derelerden karşıya geçmeleri yer alıyor. Söylemez, AA muhabirine, yavru ayıların köyün her yerinde görüldüğünü belirtti.

        "KESİNLİKLE ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

        Ayı yavrularına ekmek ve elma verdiğini ifade eden Söylemez, şunları kaydetti:

        "Bir süre önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden geldiler, şikayetçi olup olmadığımı sordular, Kesinlikle şikayetçi değilim, köylü de şikayetçi değil dedim. Çünkü biz hayvanları seviyoruz. Sadece ayı yavrularını değil, tüm hayvanları, ayrıca bizim köyümüzde avcılık yapmak da yasak."

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        #Alucra
        #yavru ayı
        #haberler
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