Alınan bilgiye göre, Ömer Y'ye (57) ait koyunlar, Ali Uyanık'ın (26) Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasına girdi. Bu kişiler arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Ali Uyanık, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre; polis, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Ömer, Muzaffer ve Mehmet Y. ile Adem İ. ve İsmail A'yı gözaltına aldı. Silahı kullandığı iddia edilen Mehmet Y'nin suç aletiyle Saraçoğlu Caddesi'nde yürüdüğü sırada, kaçan İsmail A'nın ise olay yerinden 7 kilometre uzaklıktaki bir bekçi kulübesinde yakalandığı öğrenildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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