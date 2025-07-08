KPSS başvurularında son gün ne zaman? İşte 2025 KPSS takvimi
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini yayımlarken, bu yıl sadece lisans mezunlarına yönelik oturumların yapılacağını duyurdu. Ön lisans ve ortaöğretim mezunlarını ilgilendiren KPSS oturumları ise yalnızca çift yıllarda düzenlendiği için bu yıl takvimde yer almadı. Peki, KPSS başvurularında son gün ne zaman? İşte 2025 KPSS takvimi...
KPSS'ye hazırlanan binlerce aday için kritik dönem başladı. ÖSYM'nin yılın başında duyurduğu sınav takvimi doğrultusunda, 2025’te yalnızca lisans düzeyindeki sınavlar gerçekleştirilecek. Ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki oturumlar ise 2026 yılına ertelendi. Sınav başvuru ve hazırlık süreci, açıklanan tarihler çerçevesinde devam ediyor. İşte başvuru ve sınav sürecine dair detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanması sebebiyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2026 yılının sonbaharında düzenlenmesi bekleniyor.
KPSS TAKVİMİ 2025 AÇIKLANDI
2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.