2025 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

KPSS başvuru kılavuzuna göre; Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 570,00 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlenmişti.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu için 855 TL, Alan Bilgisi her oturum için 525 TL ödenmesi gerekecek.

Başvuru ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecek. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ