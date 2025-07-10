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        KPSS tercihleri başladı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

        KPSS 2025/1 tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından erişime sunulan kılavuzun ardından, KPSS tercih tarihleri netlik kazandı. Kamu personeli olmak isteyen Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adayları, belirtilen tarih aralığında tercihlerini yapabilecek. KPSS tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, "KPSS tercihleri başladı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır?" İşte 2025 KPSS tercih takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 23:21 Güncelleme: 10.07.2025 - 23:21
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        KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından erişime sunuldu. KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri, kılavuzda belirtilen tarih aralığında adaylar tarafından yapılabilecek. Peki, "KPSS tercihleri başladı mı? 2025 KPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?" İşte detaylar...

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        KPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacak.

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        KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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        KPSS 2025/1 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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