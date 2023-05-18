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Krem şanti bozulur mu, nasıl saklanmalı? Krem şanti dolapta kaç gün dayanır?

Özellikle pasta ve tatlı yapımında çokça kullanılan krem şanti, hem tatlılarımızın süsü hem de lezzetidir. Fransız mutfağından dünyaya yayılan bu tadın orijinal içeriğinde şeker, vanilya ve yağlı krema bulunmaktadır. İşte, detaylar.

Krem Şanti Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Krem Şanti Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Krem şantiler market raflarında toz şeklinde bulunmaktadır. Yapımı da bir o kadar kolay ve pratiktir. Dilerseniz kendi mutfağınızda da krem şantiyi hazırlayabilirsiniz. Krem şantinin yapım süreci kadar saklama koşulları da merak edilen bir diğer konudur. Krem Şanti bozulur mu? Oda sıcaklığında ce dolapta kaç gün dayanır? Tüketilmeden önce kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Nasıl saklanmalıdır? İşte, krem şantinin saklama koşulları ve dayanıklılık süresi.

Krem Şanti Bozulur Mu?

Krem şanti içerisinde yoğun olarak süt ve süt ürünleri bulundurmaktadır. Sütün raf ömrü uzun olmadığından dolayı özellikle açıkta bırakılan krem şantiler bozulma gösterecektir. Krem şanti hazırlandıktan sonra birkaç gün içerisinde tüketilmelidir. Şayet hemen tüketmeyecekseniz buzluğa atmanızı tavsiye ederiz. Buzlukta bekleme süresi 2 aya kadar çıkmaktadır. Krem şantinizin bozulduğunu kıvamından ve kokusundan kolayca anlayabilirsiniz.

Krem Şanti Kaç Gün Dayanır?

Krem şanti oda sıcaklığında bekletilmeye uygun bir tatlı malzemesi değildir. Bu sebeple oda sıcaklığında birkaç saatten fazla bekletilmemelidir. Krem şanti buzdolabında 5-7 gün kadar saklanabilir. En uygun saklama ortamı buzluk ya da derin donduruculardır. Derin dondurucu ya da buzlukta 1-2 aya kadar bozulmadan dayanır.

Krem Şanti Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Krem şanti buzdolabında 5 ila 7 gün arasında dayanıklılığını korumaktadır. Açık ortamlarda ise bu süre birkaç saate inmektedir. Uzun süre tüketmeyi düşünmüyorsanız en iyi saklama yeri buzluktur. Buzlukta krem şanti bozulmadan 2 aya kadar dayanmaktadır.

Krem Şanti Kaç Gün Bekler?

Krem şantide dikkat edilmesi detay hava almamasıdır. Ağzı açık ambalajlarda ya da kaplarda saklanan krem şantiler daha hızlı bozulacaktır. Bu sebeple hava akışının kesildiğinden emin olmanız gerekmektedir. Krem şanti buzdolabında 5-7 gün, buzlukta 1-2 ay ve oda sıcaklığında birkaç saat kadar bekleyebilir.

Krem Şanti Kaç Günde Bozulur?

Krem şanti oda sıcaklığında sadece 2 saat kadar bekletilebilir. İçeriğinde süt ürünü olsun ya da olmasın geçerli olan zaman dilimi budur. Bu saatten sonra elinizdeki krem şanti bozulmaya başlayacaktır. Buzdolabında bozulma süresi 5 ile 7 gün arasında değişmektedir. En uygun saklama ortamı olan buzluklar da ise bu süre 2 aya uzamaktadır. Uzun vadeli bir kullanım planınız varsa buzlukta muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

Krem Şanti Nasıl Saklanmalı?

En merak edilen soruların başında krem şantinin nasıl saklanması gerektiği gelmektedir. Krem şanti mutlaka soğuk bir ortamda saklanmalıdır. Bunun için en uygunu derin dondurucu ve buzluktur. Krem şantiyi dondurmak için yağlı kâğıtların üstünü dondurma kaşığıyla doldurabilir ve bu işlemden sonra plastik kaplara koyabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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