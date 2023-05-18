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Kıyma bozulur mu, nasıl saklanmalı? Kıyma dolapta kaç gün dayanır?

Tüketebileceğinizden fazla kıyma aldınız ve nasıl saklayacağınızı bilmiyorsanız bu yazı tam size göre. Kimi zaman ihtiyacımızdan fazla kıyma alıp dondurucuya koyabiliyoruz. Genellikle yemeklerde kullanılan kıyma çok bozulan bir yapıya sahiptir. İşte, detaylar.

Kıyma Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Kıyma Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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Bu sebeple kıymanın dolap dışında uzun bir süre tutulması bakteri üretmesine zemin hazırlamaktadır. Gıda zehirlenmesi ihtimaliyle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız kıymalarınızı olabildiğince en kısa sürede tüketmeye özen göstermelisiniz. Kıyma dolapta ve oda sıcaklığında kaç gün dayanır, bozulur mu? Bozulursa kaç günde bozulur ve kaç günde bekler? Kıyma nasıl saklanmalıdır? İşte, kıyma ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Kıyma Bozulur Mu?

Et ve et ürünleri havayla temas halindeyken en hızlı bozulan besinlerin başında gelmektedir. Bakteri üretmeye başlayan etler bir süre sonra tüketilemeyecek bir dönüşüm yaşayabilir. Şayet kıyma havayla temas etmişse ve uygun muhafaza edilmemişse bozulur. Uygun muhafaza da ancak buzlukta mümkündür. Buzlukta kıyma 3-4 ay kadar saklanabilir. Buzdolabında ise bu süre 2 güne düşmektedir. Peki, oda sıcaklığında bozulmadan ne kadar süre saklanabilir? Bunun cevabı sadece 2 saattir. 2 saatten sonra zararlı bakteriler üremeye başlayacaktır.

Kıyma Kaç Gün Dayanır?

Kıymanın muhafaza yöntemleri onun dayanıklılık süresini belirler. Kıyma oda sıcaklığında saklanmaya uygun bir besin ürünü değildir. Mutlaka buzluk ya da buzdolabında saklanmalıdır. Kıyma eğer dışarıda bırakılırsa saatler içinde bozulmaya başlayacaktır. Kıyma buzlukta 4 aya kadar dayanır. Buzdolabında ise 2 gün kadar bozulmadan durabilir.

Kıyma Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Kıyma için en uygun muhafaza ortamı buzdolabıdır. Buzdolabı kıymanın tazeliğini yitirmemesine yardımcı olacak ve zararlı bakterilerin üremesinin önüne geçecektir. Kıyma dolapta 2 gün kadar saklanabilir.

Kıyma Kaç Gün Bekler?

Eğer kıymanız buzluktaysa 3-4 ay kadar tüketmeden muhafaza edebilirsiniz. Ancak buzluktan çıkarılan kıyma 3 gün içerisinde tüketilmelidir. Kıymanız eğer buzdolabı dışındaysa en fazla 2 saat kadar bekletebilirsiniz. Kıyma buzdolabında 2 günden fazla bekletilmemelidir.

Kıyma Kaç Günde Bozulur?

Kıymadan ekşi bir koku geliyorsa ve kıvamı yapışkan bir yapıya dönüşmüşse muhtemelen kıymanız bozulmuştur. Kıyma buzdolabında 2 günden sonra bozulmaya başlayacaktır. Dışarıda tutulan kıymalar ise saatler içerisinde çözünüp bozulmaya yüz tutacaktır. Kıyma için en iyi saklama alternatifi derin dondurucular ve buzluklardır. Kıyma derin dondurucu ve buzlukta 4 aya kadar bozulmadan durabilmektedir.

Kıyma Nasıl Saklanmalı?

Kıyma için en iyi saklama yönetimi buzdolabı poşetleridir. Kıymayı eşit parçalara ayırarak buzdolabı poşetlerine koyunuz. Elinizle ince bir tabaka haline getirecek şekilde bastırınız. Bu kıymaların çözünme işlemini kolaylaştıracaktır. Daha sonra kıymaları buzluğa koyabilirsiniz. Aynı işlemleri yaparak kıymanızı buzdolabında da saklayabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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