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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto para işlemlerinde yeni dönem bugün başladı! O hesaplar dondurulacak - Kripto Para Haberleri

        Kripto para işlemlerinde yeni dönem bugün başladı! O hesaplar dondurulacak

        25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik kapsamında 15 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde kimlik bilgilerinin zorunlu olacağı duyurulmuştu. Uygulama bugün resmen başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 07:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 07:59
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        Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda 15 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde kimlik bilgilerinin zorunlu olacağı duyurulmuştu.

        Resmi Gazete'ye göre söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanınırken bu tarih dün itibariyle sona erdi ve karar 25 Şubat itibarıyla uygulanmaya başladı.

        Buna göre kripto varlık işlemlerinde gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak. Karar, bugün itibarıyla 15 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde geçerli olacak.

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        BINANCE'TEN AÇIKLAMA

        Konuya ilişkin Binance Türkiye de açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik ve tebliğ uyarınca, Türkiye’de yerleşik kripto varlık platformlarında uygulanacak kimlik doğrulama süreçlerinde değişiklikler yapılacaktır. Bu değişiklikleri sizlerle paylaşmak isteriz.

        • 25-02-2025 tarihinden itibaren, mevcut kullanıcılarımız Binance TR web sayfası veya uygulamasını kullandıklarında ya da işlem yapmadan önce yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirilecektir.
        • 25-04-2025 tarihinden itibaren, kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesap fonksiyonları (yatırma ve çekme işlemleri dahil) kimlik doğrulama tamamlanana kadar kısıtlanacaktır. Bu tarihten sonra, yalnızca kimlik doğrulama gerekliliklerini yerine getiren kullanıcılar işlem yapabilecektir.

        Bu karar, 25-12-2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeler kapsamında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler doğrultusunda alınmıştır. Bu değişikliklerle birlikte, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları finansal kuruluş olarak tanımlanmış olup, kimlik doğrulama süreçleri ilgili Yönetmelik ve Tebliğ'deki maddelere uygun şekilde güncellenmiştir.

        Bu güncellemenin platformdaki deneyiminizi etkileyebileceğini anlıyoruz. Ancak her zaman olduğu gibi, bu sürecin sizin için mümkün olduğunca sorunsuz ve akıcı ilerlemesini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Göstermiş olduğunuz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 25-04-2025 tarihi itibarıyla, kimlik doğrulama süreci tamamlanmadığı için açık pozisyonların kapatılması ve hesap üzerinde uygulanacak kısıtlama sebebiyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan Binance TR sorumlu tutulmayacaktır."

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        #kripto para
        #Kripto İşlemleri
        #ekonomi
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