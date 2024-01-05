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İLK MÜDAHALE KOLAY DEĞİL: AMBULANSLA HASTANEYE GİDİLMELİ Balon balığı yedikten sonraki belirtileri anlatan Prof. Dr. Aydın, "Özellikle sinir sistemi kanallarını bloke eder. Yiyen kişide uyuşma, vücutta karıncalanma, bulantı ve kusma, ağızda uyuşma ve kendini kötü hissetmeye neden olur. Ayrıca kas felci ve ölüme kadar götürebilir. Balon balığı yenildiğinde yapılacak ilk müdahale ise çok kolay değildir. Evde yapılabilecek bir müdahale de ne yazık ki yok. Mümkün olduğu kadar hızlı şekilde hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye giderken de mutlaka bir sağlık personeli kontrolünde yapılacak olan yaşam destek üniteleriyle götürülmesi gerekir" uyarısında bulundu.

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"DENİZDEN BABAM ÇIKSA YERİM MANTIĞI BIRAKILMALIDIR" Tarım Bakanlığı tarafından balon balığının popülasyonunu önlemek adına harekete geçildiğini de anımsatan Prof. Dr. Aydın şunları söyledi: "Balıkçıların tuttuğu her balon balığı kuyruğu başına para veriliyor. Dolayısıyla denizlerimizde çoğalan bu tür, bu vesileyle azaltılmaya, giderilmeye çalışıldı. Bu koruyucu ve güzel bir önlemdi. `Denizden babam çıksa yerim´ mantığı bırakılmalıdır. Bilmediğiniz balığı yemeyin. Bu balığın denizlerimizde çoğalmaması için daha fazla önlemler almak gerekir."