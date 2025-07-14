Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu

Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, aşklarını Tayland'ın -başkenti Bangkok'ta geçirdikleri romantik tatille taçlandırıyor.

Son olarak Kubilay Aka, tatilden yeni kareleri sosyal medya hesabından yayımladı. Aka, Hafsanur Sancaktutan'a sarıldığı romantik fotoğrafı paylaştı. Sancaktutan ise bu paylaşıma kalp emojisiyle karşılık verdi.

Fotoğraflar: Instagram