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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Aida Garifullina ile Murat Karahan aynı sahnede

        Aida Garifullina ile Murat Karahan aynı sahnede

        Ünlü soprano Aida Garifullina ve Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı tenorlarından Murat Karahan yeni yılın ilk günlerinde müzikseverlerle buluşacak. İki yıldız isim, 8 Ocak 2027'de İstanbul'da, 10 Ocak 2027'de ise Ankara'da gerçekleşecek özel yeni yıl konserlerinde aynı sahneyi paylaşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        Aida Garifullina ile Murat Karahan aynı sahnede

        New York Metropolitan Opera'dan Milano La Scala'ya, Londra Royal Opera House'dan Arena di Verona'ya uzanan iki başarılı kariyer, yeni yılın ilk günlerinde Türkiye'de buluşuyor. Dünyaca ünlü soprano Aida Garifullina ve uluslararası opera sahnelerinin önde gelen Türk tenorlarından Murat Karahan, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.

        Garifullina'nın zarif ve etkileyici soprano sesi ile Karahan'ın güçlü ve tutkulu tenor yorumunu aynı sahnede buluşturacak konserler, iki sanatçının müzikal uyumuyla klasik müziğin büyüsünü ve operanın görkemini izleyicilere yaşatacak. Yeni yılın ilk günlerine özel bir müzik deneyimi sunacak bu buluşma, 8 Ocak'ta İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 10 Ocak'ta ise Ankara ATO Congresium'da gerçekleşecek.

        Aida Garifullina
        Aida Garifullina
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        Opera sahnelerinden milyonlara ulaşan bir yıldız

        Günümüz opera dünyasının dikkat çeken sopranolarından Aida Garifullina, New York Metropolitan Opera, Milano La Scala, Londra Royal Opera House, Paris Operası ve Salzburg Festivali gibi dünyanın önde gelen sahnelerinde sergilediği performanslarla uluslararası üne kavuştu.

        2013 yılında Plácido Domingo tarafından kurulan Operalia Yarışması'nda birincilik kazanarak kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan sanatçı, Decca etiketiyle yayımlanan AIDA albümüyle de büyük ilgi gördü.

        Garifullina, opera dünyasındaki başarılarının yanı sıra 2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde Robbie Williams ile birlikte sahne alarak milyonlarca izleyiciye ulaştı. Plácido Domingo ve Andrea Bocelli gibi dünyaca ünlü isimlerle gerçekleştirdiği performanslarla da tanınan sanatçı, klasik müziği farklı dinleyici kitleleriyle buluşturmaya devam ediyor.

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        Dünya sahnelerindeki Türk tenor Murat Karahan

        Türkiye'nin uluslararası opera dünyasındaki en önemli temsilcilerinden Murat Karahan, güçlü tenor sesi ve sahne performanslarıyla dünyanın önde gelen opera kurumlarında başroller üstlendi.

        Viyana Devlet Operası, Moskova Bolşoy Tiyatrosu, Deutsche Oper Berlin, Bavyera Devlet Operası ve Napoli Teatro di San Carlo gibi prestijli sahnelerde izleyiciyle buluşan Karahan, özellikle Arena di Verona'daki başarılarıyla dikkat çekti. 2019 yılında Arena di Verona Opera Festivali'nde aynı sezon sahnelenen beş operanın dördünde başrol üstlenerek festival tarihinde bir ilke imza attı.

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        Plácido Domingo yönetiminde sahne alan ve dünyaca ünlü soprano Anna Netrebko ile aynı prodüksiyonlarda yer alan Karahan, 2021 yılında İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı. Sanatçı, 2025 yılında ise Luciano Pavarotti'nin 90. doğum yılı anısına düzenlenen etkinlikte Pavarotti Özel Onur Ödülü'ne layık görüldü.

        Konserlerin biletleri Biletinial, Bubilet, Biletix ve Passo'da satışa çıktı.

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        #murat karahan
        #yeni yıl
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