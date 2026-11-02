Ankara Film Festivali’nin biletleri bugün satışa çıkıyor
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve 12–20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 37. Ankara Film Festivali'nin biletleri bugün satışa sunuluyor. Festival; yılın iddialı yerli filmlerinin yanı sıra aralarında "Ata Yurdu", "Rose", "3 Hafta Sonra", "Cennete 9 Tapınak" ve "Shana"nın da yer aldığı dünya festivallerinden ödüllü yapımları Ankara prömiyerleriyle Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda bir araya getiriyor
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun destekleriyle düzenlenecek 37. Ankara Film Festivali’nin biletleri bugün (2 Kasım) saat 14:00’te satışa çıkıyor. 12–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek festivalin gösterim biletleri, tam 400 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri sinemaseverler için ise 300 TL olarak belirlendi. Biletler Biletinial üzerinden ve sinema gişelerinden temin edilebiliyor.
Merakla beklenen yerli filmler
Yılın merakla beklenen yerli yapımlarını bir araya getiren Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl 10 film, Ankara’da ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Seçkide; Yeşim Ustaoğlu’nun dünya prömiyerini San Sebastián’da yapan, Antalya Altın Portakal’dan yönetmen, kadın oyuncu, görüntü yönetmeni ve sanat yönetimi ödülleriyle dönen son filmi “Artakalan”; Ali Vatansever’in dünya prömiyerini yaptığı Tallinn Black Nights Film Festivali’nden En İyi Yönetmen, Adana Altın Koza’da En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan “Bir Arada Yalnız”; Banu Sıvacı’nın Berlinale’de prömiyer yapan, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Ödülü’nü kazanan filmi “Günyüzü”; Hüseyin Karabey’in Antalya Altın Portakal’da Mert Fırat ve Mehmet Günsür’e En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini getiren “Hakikatin Ölümü”; Melik Kuru’nun dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan, İstanbul Film Festivali’nde SİYAD En İyi Film Ödülü’nü kazanan “İsimsiz Eserler Mezarlığı”; Pınar Yorgancıoğlu’nun dünya prömiyerini Goa’da yapan, İstanbul’da En İyi Kadın Oyuncu, Adana Altın Koza’da En İyi Senaryo Ödülü alan filmi “Karanlıkta Islık Çalanlar”; Alphan Eşeli’nin dünya prömiyerini Tribeca’da yapan, başrolündeki Hazar Ergüçlü’ye En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Koza Ödülü getiren “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri”; Aydın Orak’ın Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat ve Tim Seyfi gibi isimleri buluşturan son filmi “Ölü Arının İğnesi”; Nuri Cihan Özdoğan’ın Rotterdam’da dünya prömiyerini yapan, Adana Altın Koza’da SİYAD En İyi Film Ödülü alan “Ölü Köpekler Isırmaz” ve Ufuk Emiroğlu’nun dünya prömiyerini Zürih’te yapan, senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı “Sevda” adlı filmleri gösterilecek.“3 Hafta Sonra”
Festivalde ayrıca; Türkiye belgesel sinemasının güncel örneklerini bir araya getiren Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 9 film, yenilikçi anlatımlarıyla dikkat çeken Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise 15 kurmaca ve canlandırma film jüri ve izleyici karşısına çıkacak.
Dünya festivallerinden Başkente
37. Ankara Film Festivali, Cannes, Berlin, Venedik, Karlovy Vary ve Locarno gibi saygın festivallerde ses getiren ödüllü dünya prömiyerlerini de Başkentli sinemaseverlerle buluşturuyor. Uluslararası seçkide; Oscar ödüllü Paweł Pawlikowski’nin Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü aldığı son başyapıtı “Ata Yurdu” (Fatherland), Annie Ernaux’nun otobiyografik romanından uyarlanan Judith Godrèche imzalı “Bir Kızın Öyküsü” (A Girl’s Story), Markus Schleinzer’in Sandra Hüller’e Gümüş Ayı getiren tarihsel draması “Rose” (Rose), Miroslav Terzić’in Karlovy Vary’de ses getiren gerilimi “3 Hafta Sonra” (3 Weeks After), usta yönetmen Doris Dörrie’nin distopik kara-komedisi “Nasıl Yardımcı Olabilirim?” (How Can I Help), Bohdan Karásek’in incelikli ilişki draması “Her Şey Olması Gerektiği Gibi” (Everything As It Should Be), David di Donatello Ödülleri’nde En İyi Film seçilen Francesco Sossai imzalı “Gitmeden Bir Yolluk” (The Last One for the Road), Cannes Belirli Bir Bakış’ta üç kadın oyuncusuna birden ödül kazandıran Valentina Maurel imzalı “Sonsuza Dek Anaç Hayvanın” (Forever Your Maternal Animal), Cannes Yönetmenlerin On Beş Günü’nden SACD Ödüllü Lila Pinell filmi “Shana” (Shana), David di Donatello Ödülleri’nde En İyi İlk Film seçilen Margherita Spampinato yapımı “Tatlım” (Sweetheart) ve Sompot Chidgasornpongse’nin Tayland’ın 2027 Oscar adayı filmi “Cennete 9 Tapınak” (9 Temples to Heaven) gibi dünya sinemasının ödüllü ve dikkat çeken yapımları Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.“Rose”
37. Ankara Film Festivali’nin program detayları ve seans çizelgesine filmfestankara.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilir. Festival biletleri 2 Kasım’dan itibaren Biletinial ve Büyülü Fener Kızılay gişelerinden satın alınabilir...