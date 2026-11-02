Ankara Film Festivali’nin biletleri bugün satışa çıkıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun destekleriyle düzenlenecek 37. Ankara Film Festivali’nin biletleri bugün (2 Kasım) saat 14:00’te satışa çıkıyor. 12–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek festivalin gösterim biletleri, tam 400 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri sinemaseverler için ise 300 TL olarak belirlendi. Biletler Biletinial üzerinden ve sinema gişelerinden temin edilebiliyor.

Merakla beklenen yerli filmler

Yılın merakla beklenen yerli yapımlarını bir araya getiren Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl 10 film, Ankara’da ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Seçkide; Yeşim Ustaoğlu’nun dünya prömiyerini San Sebastián’da yapan, Antalya Altın Portakal’dan yönetmen, kadın oyuncu, görüntü yönetmeni ve sanat yönetimi ödülleriyle dönen son filmi “Artakalan”; Ali Vatansever’in dünya prömiyerini yaptığı Tallinn Black Nights Film Festivali’nden En İyi Yönetmen, Adana Altın Koza’da En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan “Bir Arada Yalnız”; Banu Sıvacı’nın Berlinale’de prömiyer yapan, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Ödülü’nü kazanan filmi “Günyüzü”; Hüseyin Karabey’in Antalya Altın Portakal’da Mert Fırat ve Mehmet Günsür’e En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini getiren “Hakikatin Ölümü”; Melik Kuru’nun dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan, İstanbul Film Festivali’nde SİYAD En İyi Film Ödülü’nü kazanan “İsimsiz Eserler Mezarlığı”; Pınar Yorgancıoğlu’nun dünya prömiyerini Goa’da yapan, İstanbul’da En İyi Kadın Oyuncu, Adana Altın Koza’da En İyi Senaryo Ödülü alan filmi “Karanlıkta Islık Çalanlar”; Alphan Eşeli’nin dünya prömiyerini Tribeca’da yapan, başrolündeki Hazar Ergüçlü’ye En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Koza Ödülü getiren “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri”; Aydın Orak’ın Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat ve Tim Seyfi gibi isimleri buluşturan son filmi “Ölü Arının İğnesi”; Nuri Cihan Özdoğan’ın Rotterdam’da dünya prömiyerini yapan, Adana Altın Koza’da SİYAD En İyi Film Ödülü alan “Ölü Köpekler Isırmaz” ve Ufuk Emiroğlu’nun dünya prömiyerini Zürih’te yapan, senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı “Sevda” adlı filmleri gösterilecek.

“3 Hafta Sonra”

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Festivalde ayrıca; Türkiye belgesel sinemasının güncel örneklerini bir araya getiren Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 9 film, yenilikçi anlatımlarıyla dikkat çeken Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise 15 kurmaca ve canlandırma film jüri ve izleyici karşısına çıkacak.

Dünya festivallerinden Başkente

37. Ankara Film Festivali, Cannes, Berlin, Venedik, Karlovy Vary ve Locarno gibi saygın festivallerde ses getiren ödüllü dünya prömiyerlerini de Başkentli sinemaseverlerle buluşturuyor. Uluslararası seçkide; Oscar ödüllü Paweł Pawlikowski’nin Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü aldığı son başyapıtı “Ata Yurdu” (Fatherland), Annie Ernaux’nun otobiyografik romanından uyarlanan Judith Godrèche imzalı “Bir Kızın Öyküsü” (A Girl’s Story), Markus Schleinzer’in Sandra Hüller’e Gümüş Ayı getiren tarihsel draması “Rose” (Rose), Miroslav Terzić’in Karlovy Vary’de ses getiren gerilimi “3 Hafta Sonra” (3 Weeks After), usta yönetmen Doris Dörrie’nin distopik kara-komedisi “Nasıl Yardımcı Olabilirim?” (How Can I Help), Bohdan Karásek’in incelikli ilişki draması “Her Şey Olması Gerektiği Gibi” (Everything As It Should Be), David di Donatello Ödülleri’nde En İyi Film seçilen Francesco Sossai imzalı “Gitmeden Bir Yolluk” (The Last One for the Road), Cannes Belirli Bir Bakış’ta üç kadın oyuncusuna birden ödül kazandıran Valentina Maurel imzalı “Sonsuza Dek Anaç Hayvanın” (Forever Your Maternal Animal), Cannes Yönetmenlerin On Beş Günü’nden SACD Ödüllü Lila Pinell filmi “Shana” (Shana), David di Donatello Ödülleri’nde En İyi İlk Film seçilen Margherita Spampinato yapımı “Tatlım” (Sweetheart) ve Sompot Chidgasornpongse’nin Tayland’ın 2027 Oscar adayı filmi “Cennete 9 Tapınak” (9 Temples to Heaven) gibi dünya sinemasının ödüllü ve dikkat çeken yapımları Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

“Rose”

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37. Ankara Film Festivali’nin program detayları ve seans çizelgesine filmfestankara.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilir. Festival biletleri 2 Kasım’dan itibaren Biletinial ve Büyülü Fener Kızılay gişelerinden satın alınabilir...

FESTİVAL PROGRAMI 2026

Ulusal Uzun Film Yarışması

Artakalan (What Remains) | Yeşim Ustaoğlu, 2026

(What Remains) | Yeşim Ustaoğlu, 2026 Bir Arada Yalnız (Life Like) | Ali Vatansever, 2026

(Life Like) | Ali Vatansever, 2026 Günyüzü (Hear the Yellow) | Banu Sıvacı, 2026

(Hear the Yellow) | Banu Sıvacı, 2026 Hakikatin Ölümü (Death of the Truth) | Hüseyin Karabey, 2026

(Death of the Truth) | Hüseyin Karabey, 2026 İsimsiz Eserler Mezarlığı (Dump of Untitled Pieces) | Melik Kuru, 2026

(Dump of Untitled Pieces) | Melik Kuru, 2026 Karanlıkta Islık Çalanlar (Those Who Whistle After Dark) | Pınar Yorgancıoğlu, 2026

(Those Who Whistle After Dark) | Pınar Yorgancıoğlu, 2026 MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri (MUTTER: The Diary of a Mother) | Alphan Eşeli, 2026

(MUTTER: The Diary of a Mother) | Alphan Eşeli, 2026 Ölü Arının İğnesi (Dead Be Sting) | Aydın Orak, 2026

(Dead Be Sting) | Aydın Orak, 2026 Ölü K ö pekler Isı rmaz (Dead Dogs Don’t Bite) | Nuri Cihan Özdoğan, 2026

(Dead Dogs Don’t Bite) | Nuri Cihan Özdoğan, 2026 Sevda (Sevda) | Ufuk Emiroğlu, 2026

Ulusal Belgesel Film Yarışması

Allianoi Diye Bir Yer Yok (There's No Such Place Called Allianoi) | Elif Nur Kayalar, 2026

(There's No Such Place Called Allianoi) | Elif Nur Kayalar, 2026 Bay Okan (Bay Okan) | Mümin Barış, 2026

(Bay Okan) | Mümin Barış, 2026 Bütün yaz K ö ln'deydim (I was in Cologne all summer) | Haydar Taştan, 2026

(I was in Cologne all summer) | Haydar Taştan, 2026 Foka (Foka) | Deniz Devrez, 2026

(Foka) | Deniz Devrez, 2026 Koca Dünya (Songs of the Mountain) | Burcu Yeşilbaş, 2026

(Songs of the Mountain) | Burcu Yeşilbaş, 2026 Koku (Odor) | Ahmet Hakan Kurt, 2026

(Odor) | Ahmet Hakan Kurt, 2026 Mor Menekşeli Kadınlar (Women with Purple Violets) | Sezen Kayhan, 2026

(Women with Purple Violets) | Sezen Kayhan, 2026 Parşömen Mevsimleri (The Seasons of Parchment) | Eren Aybars Arpacık, 2026

(The Seasons of Parchment) | Eren Aybars Arpacık, 2026 Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli (A Warm Gaze: Mehmet Güreli) | Gamze Terra, 2026

Ulusal Kısa Film Yarışması

10 Ü zerinden 10'luk Şehre (?) Bir Mektup (A Letter, To A City (?) That Is 10 Out Of 10) | Halil Yılmaz, 2026

(A Letter, To A City (?) That Is 10 Out Of 10) | Halil Yılmaz, 2026 Anaokulu (The Kindergarten) | Melis Balcı, 2026

(The Kindergarten) | Melis Balcı, 2026 Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz (Smoke Suggests Fire) | Çağatay Turan, 2026

(Smoke Suggests Fire) | Çağatay Turan, 2026 Bir Gece Kadar Uzak (One Night Away) | Yaşar Güney Yurdakul, 2026

(One Night Away) | Yaşar Güney Yurdakul, 2026 Hazine (Treasure) | Metîn Ewr, 2026

(Treasure) | Metîn Ewr, 2026 Hazirun (Hazirun) | Erol Küçük, 2026

(Hazirun) | Erol Küçük, 2026 Her Şey Dahil (All Inclusive) | Elif Büşra Keleş, 2026

(All Inclusive) | Elif Büşra Keleş, 2026 Kare Kare İçinde (Frame Story) | Zeynep Tarhan, 2026

(Frame Story) | Zeynep Tarhan, 2026 Kısa Akıl (She's Smarter Than All of Us) | Soner Alan, 2026

(She's Smarter Than All of Us) | Soner Alan, 2026 Lawrence Cad. 650 (650 Lawrence Ave) | Reşat Fuat Çam, 2026

(650 Lawrence Ave) | Reşat Fuat Çam, 2026 Porkatal (Porkatal) | Sis Gürdal, 2026

(Porkatal) | Sis Gürdal, 2026 Sanat Okulu (School of Arts) | Abdullah Harun İlhan, 2026

(School of Arts) | Abdullah Harun İlhan, 2026 Yakın (Close) | Buse Halaçoğlu, 2026

(Close) | Buse Halaçoğlu, 2026 Yerçekimi (Gravity) | Dalya Keleş, 2026

(Gravity) | Dalya Keleş, 2026 Yerden Yüksek (Above the Ground) | Simay Başık, 2026

Özel Gösterimler

Posta Kutusu 213 Diyarbakır (Mailbox 213 Diyarbakır) | Orhan Miroğlu, 2026

Ankara Filmleri

Arkadaşım Ankara (Ankara, My Dear Friend) | Mehmet Onur Yılmaz, 2026

(Ankara, My Dear Friend) | Mehmet Onur Yılmaz, 2026 Bulvar (Boulevard) | Enver Arcak, 2026

(Boulevard) | Enver Arcak, 2026 Son Mahalle (The Last Neigbourhood) | Meltem Çolak, Figen Aydoğdu, 2026

(The Last Neigbourhood) | Meltem Çolak, Figen Aydoğdu, 2026 Tabula Rasa (Tabula Rasa) | Metin Kaybaki, 2026

"Cennete 9 Tapınak"

Dünya Sineması

Galalar

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3 Hafta Sonra (3 Weeks After) | Miroslav Terzić, 2026

(3 Weeks After) | Miroslav Terzić, 2026 Ata Yurdu (Fatherland) | Paweł Pawlikowski, 2026

(Fatherland) | Paweł Pawlikowski, 2026 Bir Kızın Öyküsü (A Girl’s Story) | Judith Godrèche, 2026

(A Girl’s Story) | Judith Godrèche, 2026 Demir Çocuk (Iron Boy) | Louis Clichy, 2026

(Iron Boy) | Louis Clichy, 2026 Gitmeden Bir Yolluk (The Last One for the Road) | Francesco Sossai, 2026

(The Last One for the Road) | Francesco Sossai, 2026 Her Şey Olması Gerektiğ i Gibi (Everything As It Should Be) | Bohdan Karásek, 2026

(Everything As It Should Be) | Bohdan Karásek, 2026 Nasıl Yardımcı Olabilirim? (How Can I Help) | Doris Dörrie, 2026

(How Can I Help) | Doris Dörrie, 2026 Rose (Rose) | Markus Schleinzer, 2026

(Rose) | Markus Schleinzer, 2026 Uysal Canavar (Gentle Monster) | Marie Kreutzer, 2026

Taptaze

Cennete 9 Tapınak (9 Temples to Heaven) | Sompot Chidgasornpongse, 2026

(9 Temples to Heaven) | Sompot Chidgasornpongse, 2026 Memnuniyetsizliğinizi Anlıyorum (I Understand Your Displeasure) | Kilian Armando Friedrich, 2026

(I Understand Your Displeasure) | Kilian Armando Friedrich, 2026 Shana (Shana) | Lila Pinell, 2026

(Shana) | Lila Pinell, 2026 Sonsuza Dek Anaç Hayvanın (Forever Your Maternal Animal) | Valentina Maurel, 2026

(Forever Your Maternal Animal) | Valentina Maurel, 2026 Tatlım (Sweetheart) | Margherita Spampinato, 2026

(Sweetheart) | Margherita Spampinato, 2026 Teneke Kale (Tin Castle) | Alexander Murphy, 2026

(Tin Castle) | Alexander Murphy, 2026 Uyuyan Kadın (A Woman Asleep) | Vikki Bardot, 2026

(A Woman Asleep) | Vikki Bardot, 2026 Üzgün Kızlar (Sad Girls) | Fernanda Tovar, 2026

“Bir Kızın Öyküsü”

Gündeliğin Poetikası: André Novais Oliveira

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Evden Uzak (Long Way Home) | André Novais Oliveira, 2018

(Long Way Home) | André Novais Oliveira, 2018 Hayatta Olsaydım... Yaşardım (If I Were Alive) | André Novais Oliveira, 2026

Birlikte Büyümek: İran Sinemasında Çocukluk

Ağacı n Kollar ında (In The Arms Of The Tree) | Babak Khajehpasha, 2023

(In The Arms Of The Tree) | Babak Khajehpasha, 2023 Güneşin Çocukları (Sun Children) | Majid Majidi, 2020

Hafızanın Sineması: Wajda & Savaş Üçlemesi