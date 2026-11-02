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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Ankara Film Festivali’nin biletleri bugün satışa çıkıyor

        Ankara Film Festivali’nin biletleri bugün satışa çıkıyor

        Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen ve 12–20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 37. Ankara Film Festivali'nin biletleri bugün satışa sunuluyor. Festival; yılın iddialı yerli filmlerinin yanı sıra aralarında "Ata Yurdu", "Rose", "3 Hafta Sonra", "Cennete 9 Tapınak" ve "Shana"nın da yer aldığı dünya festivallerinden ödüllü yapımları Ankara prömiyerleriyle Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 13:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara Film Festivali'nin biletleri bugün satışa çıkıyor

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun destekleriyle düzenlenecek 37. Ankara Film Festivali’nin biletleri bugün (2 Kasım) saat 14:00’te satışa çıkıyor. 12–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleştirilecek festivalin gösterim biletleri, tam 400 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri sinemaseverler için ise 300 TL olarak belirlendi. Biletler Biletinial üzerinden ve sinema gişelerinden temin edilebiliyor.

        Merakla beklenen yerli filmler

        Yılın merakla beklenen yerli yapımlarını bir araya getiren Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl 10 film, Ankarada ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Seçkide; Yeşim Ustaoğlu’nun dünya prömiyerini San Sebastián’da yapan, Antalya Altın Portakal’dan yönetmen, kadın oyuncu, görüntü yönetmeni ve sanat yönetimi ödülleriyle dönen son filmi Artakalan”; Ali Vatansever’in dünya prömiyerini yaptığı Tallinn Black Nights Film Festivali’nden En İyi Yönetmen, Adana Altın Koza’da En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan Bir Arada Yalnız”; Banu Sıvacı’nın Berlinale’de prömiyer yapan, Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Ödülü’nü kazanan filmi Günyüzü”; Hüseyin Karabey’in Antalya Altın Portakal’da Mert Fırat ve Mehmet Günsür’e En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini getiren Hakikatin Ölümü”; Melik Kuru’nun dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan, İstanbul Film Festivali’nde SİYAD En İyi Film Ödülü’nü kazanan “İsimsiz Eserler Mezarlığı”; Pınar Yorgancıoğlu’nun dünya prömiyerini Goa’da yapan, İstanbul’da En İyi Kadın Oyuncu, Adana Altın Koza’da En İyi Senaryo Ödülü alan filmi Karanlıkta Islık Çalanlar”; Alphan Eşeli’nin dünya prömiyerini Tribeca’da yapan, başrolündeki Hazar Ergüçlü’ye En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Koza Ödülü getiren MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri”; Aydın Orak’ın Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat ve Tim Seyfi gibi isimleri buluşturan son filmi “Ölü Arının İğnesi”; Nuri Cihan Özdoğan’ın Rotterdam’da dünya prömiyerini yapan, Adana Altın Koza’da SİYAD En İyi Film Ödülü alan “Ölü Köpekler Isırmaz ve Ufuk Emiroğlu’nun dünya prömiyerini Zürih’te yapan, senaryosunu Ercan Kesal ile birlikte kaleme aldığı Sevda” adlı filmleri gösterilecek.

        “3 Hafta Sonra”
        “3 Hafta Sonra”
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        Festivalde ayrıca; Türkiye belgesel sinemasının güncel örneklerini bir araya getiren Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 9 film, yenilikçi anlatımlarıyla dikkat çeken Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise 15 kurmaca ve canlandırma film jüri ve izleyici karşısına çıkacak.

        Dünya festivallerinden Başkente

        37. Ankara Film Festivali, Cannes, Berlin, Venedik, Karlovy Vary ve Locarno gibi saygın festivallerde ses getiren ödüllü dünya prömiyerlerini de Başkentli sinemaseverlerle buluşturuyor. Uluslararası seçkide; Oscar ödüllü Paweł Pawlikowski’nin Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü aldığı son başyapıtı Ata Yurdu” (Fatherland), Annie Ernaux’nun otobiyografik romanından uyarlanan Judith Godrèche imzalı Bir Kızın Öyküsü” (A Girl’s Story), Markus Schleinzer’in Sandra Hüller’e Gümüş Ayı getiren tarihsel draması Rose” (Rose), Miroslav Terzić’in Karlovy Vary’de ses getiren gerilimi 3 Hafta Sonra” (3 Weeks After), usta yönetmen Doris Dörrie’nin distopik kara-komedisi Nasıl Yardımcı Olabilirim?” (How Can I Help), Bohdan Karásek’in incelikli ilişki draması Her Şey Olması Gerektiği Gibi (Everything As It Should Be), David di Donatello Ödülleri’nde En İyi Film seçilen Francesco Sossai imzalı Gitmeden Bir Yolluk” (The Last One for the Road), Cannes Belirli Bir Bakış’ta üç kadın oyuncusuna birden ödül kazandıran Valentina Maurel imzalı Sonsuza Dek Anaç Hayvanın” (Forever Your Maternal Animal), Cannes Yönetmenlerin On Beş Günü’nden SACD Ödüllü Lila Pinell filmi Shana” (Shana), David di Donatello Ödülleri’nde En İyi İlk Film seçilen Margherita Spampinato yapımı Tatlım” (Sweetheart) ve Sompot Chidgasornpongse’nin Tayland’ın 2027 Oscar adayı filmi Cennete 9 Tapınak” (9 Temples to Heaven) gibi dünya sinemasının ödüllü ve dikkat çeken yapımları Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

        “Rose”
        “Rose”
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        37. Ankara Film Festivali’nin program detayları ve seans çizelgesine filmfestankara.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilir. Festival biletleri 2 Kasım’dan itibaren Biletinial ve Büyülü Fener Kızılay gişelerinden satın alınabilir...

        FESTİVAL PROGRAMI 2026

        • Ulusal Uzun Film Yarışması
        • Artakalan (What Remains) | Yeşim Ustaoğlu, 2026
        • Bir Arada Yalnız (Life Like) | Ali Vatansever, 2026
        • Günyüzü (Hear the Yellow) | Banu Sıvacı, 2026
        • Hakikatin Ölümü (Death of the Truth) | Hüseyin Karabey, 2026
        • İsimsiz Eserler Mezarlığı (Dump of Untitled Pieces) | Melik Kuru, 2026
        • Karanlıkta Islık Çalanlar (Those Who Whistle After Dark) | Pınar Yorgancıoğlu, 2026
        • MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri (MUTTER: The Diary of a Mother) | Alphan Eşeli, 2026
        • Ölü Arının İğnesi (Dead Be Sting) | Aydın Orak, 2026
        • Ölü Köpekler Isırmaz (Dead Dogs Don’t Bite) | Nuri Cihan Özdoğan, 2026
        • Sevda (Sevda) | Ufuk Emiroğlu, 2026
        • Ulusal Belgesel Film Yarışması
        • Allianoi Diye Bir Yer Yok (There's No Such Place Called Allianoi) | Elif Nur Kayalar, 2026
        • Bay Okan (Bay Okan) | Mümin Barış, 2026
        • Bütün yaz Köln'deydim (I was in Cologne all summer) | Haydar Taştan, 2026
        • Foka (Foka) | Deniz Devrez, 2026
        • Koca Dünya (Songs of the Mountain) | Burcu Yeşilbaş, 2026
        • Koku (Odor) | Ahmet Hakan Kurt, 2026
        • Mor Menekşeli Kadınlar (Women with Purple Violets) | Sezen Kayhan, 2026
        • Parşömen Mevsimleri (The Seasons of Parchment) | Eren Aybars Arpacık, 2026
        • Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli (A Warm Gaze: Mehmet Güreli) | Gamze Terra, 2026
        • Ulusal Kısa Film Yarışması
        • 10 Üzerinden 10'luk Şehre (?) Bir Mektup (A Letter, To A City (?) That Is 10 Out Of 10) | Halil Yılmaz, 2026
        • Anaokulu (The Kindergarten) | Melis Balcı, 2026
        • Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz (Smoke Suggests Fire) | Çağatay Turan, 2026
        • Bir Gece Kadar Uzak (One Night Away) | Yaşar Güney Yurdakul, 2026
        • Hazine (Treasure) | Metîn Ewr, 2026
        • Hazirun (Hazirun) | Erol Küçük, 2026
        • Her Şey Dahil (All Inclusive) | Elif Büşra Keleş, 2026
        • Kare Kare İçinde (Frame Story) | Zeynep Tarhan, 2026
        • Kısa Akıl (She's Smarter Than All of Us) | Soner Alan, 2026
        • Lawrence Cad. 650 (650 Lawrence Ave) | Reşat Fuat Çam, 2026
        • Porkatal (Porkatal) | Sis Gürdal, 2026
        • Sanat Okulu (School of Arts) | Abdullah Harun İlhan, 2026
        • Yakın (Close) | Buse Halaçoğlu, 2026
        • Yerçekimi (Gravity) | Dalya Keleş, 2026
        • Yerden Yüksek (Above the Ground) | Simay Başık, 2026
        • Özel Gösterimler
        • Posta Kutusu 213 Diyarbakır (Mailbox 213 Diyarbakır) | Orhan Miroğlu, 2026
        • Ankara Filmleri
        • Arkadaşım Ankara (Ankara, My Dear Friend) | Mehmet Onur Yılmaz, 2026
        • Bulvar (Boulevard) | Enver Arcak, 2026
        • Son Mahalle (The Last Neigbourhood) | Meltem Çolak, Figen Aydoğdu, 2026
        • Tabula Rasa (Tabula Rasa) | Metin Kaybaki, 2026
        &quot;Cennete 9 Tapınak&quot;
        &quot;Cennete 9 Tapınak&quot;
        • Dünya Sineması

        Galalar

        REKLAM
        • 3 Hafta Sonra (3 Weeks After) | Miroslav Terzić, 2026
        • Ata Yurdu (Fatherland) | Paweł Pawlikowski, 2026
        • Bir Kızın Öyküsü (A Girl’s Story) | Judith Godrèche, 2026
        • Demir Çocuk (Iron Boy) | Louis Clichy, 2026
        • Gitmeden Bir Yolluk (The Last One for the Road) | Francesco Sossai, 2026
        • Her Şey Olması Gerektiği Gibi (Everything As It Should Be) | Bohdan Karásek, 2026
        • Nasıl Yardımcı Olabilirim? (How Can I Help) | Doris Dörrie, 2026
        • Rose (Rose) | Markus Schleinzer, 2026
        • Uysal Canavar (Gentle Monster) | Marie Kreutzer, 2026

        Taptaze

        • Cennete 9 Tapınak (9 Temples to Heaven) | Sompot Chidgasornpongse, 2026
        • Memnuniyetsizliğinizi Anlıyorum (I Understand Your Displeasure) | Kilian Armando Friedrich, 2026
        • Shana (Shana) | Lila Pinell, 2026
        • Sonsuza Dek Anaç Hayvanın (Forever Your Maternal Animal) | Valentina Maurel, 2026
        • Tatlım (Sweetheart) | Margherita Spampinato, 2026
        • Teneke Kale (Tin Castle) | Alexander Murphy, 2026
        • Uyuyan Kadın (A Woman Asleep) | Vikki Bardot, 2026
        • Üzgün Kızlar (Sad Girls) | Fernanda Tovar, 2026
        “Bir Kızın Öyküsü”
        “Bir Kızın Öyküsü”

        Gündeliğin Poetikası: André Novais Oliveira

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        • Evden Uzak (Long Way Home) | André Novais Oliveira, 2018
        • Hayatta Olsaydım... Yaşardım (If I Were Alive) | André Novais Oliveira, 2026

        Birlikte Büyümek: İran Sinemasında Çocukluk

        • Ağacın Kollarında (In The Arms Of The Tree) | Babak Khajehpasha, 2023
        • Güneşin Çocukları (Sun Children) | Majid Majidi, 2020

        Hafızanın Sineması: Wajda & Savaş Üçlemesi

        • Bir Kuşak (A Generation) | Andrzej Wajda, 1955
        • Kanal (Kanal) | Andrzej Wajda, 1957
        • Küller ve Elmaslar (Ashes and Diamonds) | Andrzej Wajda, 1958
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        #Ankara Film Festivali
        #Yeşim Ustaoğlu
        #Semih Kaplanoğlu
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