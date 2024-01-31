Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Haberler Gündem İnfo Grafik Kulüpler transfere 9.6 milyar dolar harcadı

        Türkiye transfer zararında 3. sırada

        FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre; 2023 yılında tüm zamanların rekoru olan 74 bin 836 uluslararası transfer yapıldı. 2023 yılında kulüpler uluslararası transferde bonservise 2022'ye göre yüzde 48.1 artışla 9.63 milyar dolar harcadı. Harcama rekoru futbolun yeni aktörü 970 milyon dolar ile Suudi Arabistan'ın. Türkiye 260.6 milyon dolar transfer harcaması yaparken, buna karşın 161.2 milyon dolar transfer geliri elde etti. Türkiye 99 milyon dolar ile transfer piyasasında en çok zarar eden dört ülkeden biri

        cbaytak@cyh.com.tr
        Giriş: 31.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        #transfer

        BAKMADAN GEÇME

        Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri
        Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri
        Türkiye’deki gelir dağılımında makas açılıyor
        Türkiye’deki gelir dağılımında makas açılıyor
        Yarıdan fazlamız mutlu, yüzde 38’imiz akışa bırakabiliyor
        Yarıdan fazlamız mutlu, yüzde 38’imiz akışa bırakabiliyor
        Akdeniz 'plastik deniz' oldu
        Akdeniz 'plastik deniz' oldu
        Küresel Risk Raporu 2024
        Küresel Risk Raporu 2024
        Türkiye’deki özel okul istatistikleri
        Türkiye’deki özel okul istatistikleri
        2023 yılında konut satışları yüzde 17.5 azaldı
        2023 yılında konut satışları yüzde 17.5 azaldı
        Öğrencilerde dijital bağımlılık
        Öğrencilerde dijital bağımlılık
        Dünyanın en değerli şirketleri listesinde zirve el değiştirdi
        Dünyanın en değerli şirketleri listesinde zirve el değiştirdi
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Kademeli emeklilik sistemi nasıl olacak?
        Kademeli emeklilik sistemi nasıl olacak?
        Kasım ayında işsizlik arttı, istihdam düştü
        Kasım ayında işsizlik arttı, istihdam düştü
        Şurada Paylaş!