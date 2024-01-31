Türkiye transfer zararında 3. sırada
FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre; 2023 yılında tüm zamanların rekoru olan 74 bin 836 uluslararası transfer yapıldı. 2023 yılında kulüpler uluslararası transferde bonservise 2022'ye göre yüzde 48.1 artışla 9.63 milyar dolar harcadı. Harcama rekoru futbolun yeni aktörü 970 milyon dolar ile Suudi Arabistan'ın. Türkiye 260.6 milyon dolar transfer harcaması yaparken, buna karşın 161.2 milyon dolar transfer geliri elde etti. Türkiye 99 milyon dolar ile transfer piyasasında en çok zarar eden dört ülkeden biri
cbaytak@cyh.com.tr
Giriş: 31.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:30