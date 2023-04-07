"ÜLKEMİZ BU YIL ÖNEMLİ BİR SUSUZLUK SORUNU YAŞAYACAK"

Konuya ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Başkan Ercengiz, "Malumunuz; geçen yıl içme suyunda sorun yaşadık. Havzamızın yer altı su kaynakları hızla azalıyor. Şu anda başka bir su kaynağımız yok. Ülkemiz, bu yıl önemli bir susuzluk sorunu yaşayacak. Kuraklık haritasını zaman zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlıyor. Bölgemiz maalesef aşırı kuraklık çeken bölgelerden biri. Birkaç gündür yağmur yağıyor. Çok mutlu oluyorum. İnşallah bahar aylarında daha fazla yağış alır ve yazın su sorunu yaşamayız. Önlemler alıyoruz, yeni sondajlar yaptırıyoruz ama yer altında ne kadar su kaldığını kestiremiyoruz. Bu nedenle de zabıtamızdan bu konuda bir yönetmelik güncellemesi yaparak, caydırıcı olması adına; amacımız ceza kesmek değil; vatandaşımızda bir duyarlılık oluşturma adına böyle bir gündem maddesini aldık" dedi.