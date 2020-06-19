Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Küresel faiz indirim yarışında Türkiye ikinci sırada

Dünya genelinde merkez bankaları koronavirüs sebebiyle faiz indirim yarışına girdi. TCMB bu süreçte 375 baz puanlık indirime giderek dünyada en fazla faiz indiren 2. merkez bankası oldu. İlk sırada ise hali hazırda olağanüstü bir politika faizine sahip Arjantin yer aldı. Arjantin bu yıl politika faizini yüzde 55'ten 38'e çekti. Yani 1700 baz puanlık indirim yaptı

Merkez Bankası

2019 sonlarında küresel ekonomi için en büyük risk ABD-Çin arasındaki gerilim olarak gösteriliyordu. Ancak Çin'den yayılan koronavirüs her türlü beklentiyi gölgede bıraktı ve dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi. Hükümetler bir yandan sağlık mücadelesi verirken diğer yandan da sağladıkları destek paketleriyle şirket ve vatandaşlarının neredeyse tamamen ekonomilerin durduğu bir dönemde ayakta kalmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Bu mücadelede merkez bankaları da üzerine düşüyor. Dünyada neredeyse tüm merkez bankaları 2020 yılında ekonomileri bir nebze de olsa canlandırabilmek adına tahvil alımlarını hızlandırdı ve adeta bir faiz indirimi yarışına girdi. Türkiye bu sürece gelişmiş ülkelere göre yüksek bir politika faiz oranıyla girdi. 2019 sonunda TCMB'nin belirlediği politika faizi yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu. Gelişmiş ülkelerde ise oran yüzde 0 ila 0.75 arasında değişiyordu.

2020 yılında ise Merkez Bankası 5 kez faiz indirimine gitti ve politika faizi yüzde 8.25'e düştü. Böylece Merkez Bankası 2020 genelinde toplam 375 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu. Bu indirimlerle beraber Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal göreve başladıktan sonra 9 kez faiz indirmiş oldu. TCMB 2020 yılında bu indirimlerle korona döneminde baz puan olarak en yüksek faiz indirimine giden ikinci merkez bankası oldu.

KRİZDEKİ ARJANTİN ZİRVEDE

Bu yıl şu ana kadar en fazla faiz indiren ülke ise açık ara Arjantin oldu. Ancak Arjantin'de faiz oranının ülkenin iflas riski yüzünden zaten aşırı yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Arjantin Merkez Bankası 2019 sonunda yüzde 55 olan politika faizini son olarak yüzde 38'e indirdi. Yani tam 1700 baz puanlık indirime imza attı.

'2020 faiz indirim liginde' Türkiye'yi Güney Afrika takip ediyor. Güney Afrika Merkez Bankası bu yıl şu ana kadar 275 baz puanlık indirime gitti.

2020 faiz indirim liginde son durum:

ÜlkeFaiz indirimi (baz puan)
Arjantin1700
Türkiye375
G. Afrika275
Brezilya200
İzlanda200
Peru200
Hong Kong187
Kanada150
ABD150
Norveç150
Meksika150
Polonya140
Suudi Arabistan125
Filipinler125
Çekya125
Hindistan115
Malezya100
Güney Kore75
Yeni Zelanda75
Rusya75
Sırbistan75
Romanya75
İngiltere65
Avustralya50
Çin30

BREZİLYA HER TOPLANTIDA İNDİRİYOR

Brezilya'da merkez bankası son olarak açıkladığı 75 baz puanlık indirimle son 8 toplantısında 8 faiz indirimi kararı almış oldu ve Türkiye ile benzer bir yolu takip etmiş oldu. Brezilya Merkez Bankası, 200 baz puanla 2020 yılında TCMB'nin ardından dünyada en çok faiz indiren 2. merkez bankası oldu.

KUZEY ÜLKELERİ FARKLI

Neredeyse tüm dünyanın faiz indirime gittiği 2020'de Kuzey Avrupa'da farklı kararlar alındı. İsveç Merkez Bankası negatif yüzde 0.25 olan politika faizini 0'a çekti. Yani 250 baz puanlık faiz artırımı yapmış oldu. İsveç hükümeti de zaten dünyanın aksine koronavirüs sebebiyle kısıtlama getirmeme kararı aldı ve şu ana kadar bu kararını uyguladı.

Bunun yanında Danimarka Merkez Bankası da 2019 sonunda negatif yüzde 0.75 olan politika faizini negatif yüzde 0.60'a yükseltti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: 2019 yılı geçici satın alma gücü paritesi açıklandı
PARASatın alma gücü paritesi açıklandı
Halkbank kredi başvuru sorgulama! Halkbank 10000 temel ihtiyaç kredisi başvuru yapın
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Asya borsaları dalgalı seyretti
PARAAsya borsaları dalgalı
Ziraat Bankası destek kredisi SORGULA! Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru yap 2020
PARAZiraat Bankası destek kredisi detayları
2020 Bankaların çalışma (mesai) saatleri! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
PARABankaların çalışma saatleri
Bayram öncesi kartlı ödemelerde rekorlar kırıldı
PARABayram alışverişi rekor getirdi
Özel sektörün dış borcunda 7.4 milyar dolarlık düşüş
PARAÖzel sektörün dış borcunda düşüş
HSBC 35 bin kişiyi işten çıkaracak
PARA35 bin kişiyi işten çıkaracak
ABD'de banka kârları ilk çeyrekte yüzde 70 düştü
PARAABD'de banka kârları eridi
Halkbank kredi başvuru sorgulama! Halkbank 10000 temel ihtiyaç kredisi başvuru yap
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X