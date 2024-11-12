Sektörlere göre küresel sera gazı emisyonu dağılımı
Küresel sera gazı emisyonları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.3 artarak rekor seviye olan 57.1 gigaton karbondioksit eşdeğerine (GtCO2e) ulaştı. Bu grafik Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre, 2023 yılında dünyadaki sera gazı emisyonu salınımının sektör bazında dağılımını göstermekte. Elektrik sektörü 15.1 gigaton karbondioksit salınımına ulaşarak en büyük emisyon katkısına sahip sektör olmaya devam etti.
Giriş: 12.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:37