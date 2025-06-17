Lamine Yamal ile Fati Vazquez'in tatil paylaşımları aşk iddialarını beraberinde getirdi

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile sosyal medya fenomeni Fati Vazquez'in İtalya'dan peş peşe gelen lüks tatil paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı. Aynı lokasyondan yapılan gönderiler, Yamal ile Vazquez'in birlikte tatilde olduğu iddialarını gündeme getirirken; tekne gezileri, havuz keyfi ve helikopterli yolculuklar, romantik bir kaçamağın sinyali olarak yorumlandı.

Ancak yaş farkı nedeniyle ikilinin birlikte zaman geçirmesi sosyal medyada sert eleştirilere neden oldu. Tepkilerin odağındaki isim Fati Vazquez, gelen ağır yorumlara yanıt verdi ancak Lamine Yamal ilgili söylentilere hiç değinmemeyi tercih etti.

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Fati Vazquez yaptığı açıklamada; "Bazı insanların tanımadıkları birine ölüm dilemesi ne kadar acı... İnsanlar neyi yansıtıyorsa, aslında kendilerini anlatıyor. Ben hayatımı amacım doğrultusunda yaşamayı, gelişmeyi ve ışıkla çevrelenmeyi seçiyorum. Bana kötülük dileyenlere ise şifa diliyorum; çünkü kendisiyle barışık olan bir başkasını yıkmak istemez" ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE REDDETTİ

Öte yandan İspanyol basınından Javi de Hoyos'un iddiasına göre; Lamine Yamal, çıkan aşk iddialarını kesin bir dille reddetti. De Hoyos, genç futbolcunun açıklamasını şu sözlerle aktardı; "Lamine ile konuştum. Fati Vazquez ile birlikte olduğunu kesinlikle reddetti. O tatil bölgesine yalnız gitmedi, Barça’daki bazı takım arkadaşlarıyla birlikteydi. Muhtemelen Fati'nin Barcelona’da başka biriyle ilişkisi var ya da bir takım arkadaşının arkadaşı olabilir."